«Очевидно, что вопросы, обсуждаемые на Международном арктическом форуме, перейдут в практическую плоскость», – Сергей Дубовой

Развитие Арктической зоны и Северного морского пути является стратегически важной задачей, успешное решение которой во многом определяется поддержкой Президента РФ Владимира Путина. Центральным мероприятием Международного арктического форума стала пленарное заседание, на котором вчера выступил глава государства.

В нём приняли участие: глава регионального парламента Сергей Дубовой, первый вице-спикер Думы Владимир Мищенко, заместитель председателя Думы Евгений Никора и депутаты областной Думы.

Владимир Путин отметил важность долгосрочного глобального развития Арктического региона и обозначил приоритеты. В их числе – введение в строй атомных ледоколов нового поколения, поддержка судостроительных и судоремонтных предприятий, увеличение мощности отечественных портов и развитие железнодорожной сети. Отдельно глава государства подчеркнул необходимость объединения ресурсов государства и бизнеса и важность оперативного запуска проектов. Ключевая цель – повысить качество жизни людей в Арктике.

— Очевидно, что вопросы, обсуждаемые на Международном арктическом форуме, перейдут в практическую плоскость, – отметил Сергей Дубовой. – Отдельное внимание глава государства уделил социальной составляющей, отметив необходимость опираться на пожелания северян. Президент озвучил важные для живущих здесь людей решения – до 2030 года продление реновации ЗАТО и газификация Мурманской области, продление Арктической ипотеки, распространение программы арендного жилья на опорные населенные пункты, проработка плана действий по решению проблемы аварийного жилья. Что особенно важно – президентом даны поручения и названы конкретные сроки исполнения. В целом форум прошёл с максимально эффективным результатом для Мурманской области. В столице Кольского Заполярья собрались специалисты, прекрасно знающие арктическую территорию, её самые актуальные проблемы и приоритетные направления развития. Поэтому был разговор профессионалов и, уверен, обсуждаемые на форуме темы перерастут в практические решения. На полях форума уже подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на развитие туристической инфраструктуры, поддержку малых и средних предприятий, внедрение передовых решений в области искусственного интеллекта. Все участники форума единодушно отмечали, что арктическая территория содержит огромный ресурсный потенциал, который необходимо развивать. Жить здесь интересно, перспективно, а впереди Север ждут грандиозные проекты. Словом, девиз форума «На Севере – жить!» полностью отражает настоящее и будущее нашего региона.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/76554/photos/80625