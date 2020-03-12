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PRO Валюту (16+)12.03.20 19:30

Поправки в Конституцию, или «Комплексный обед»

22 апреля состоится голосование по поправкам в Конституцию РФ. О том, какие изменения нас ждут, сегодня ещё мало кто понимает. Корреспондент «Арктик-ТВ» попытался разобраться в грядущих нововведениях в стенах Мурманской областной Думы.

Внесение поправок в Конституцию – одна из самых  «горячих» тем сегодняшнего дня. Чтобы разобраться в целом комплекте новшеств, нужно не только терпение, но и знание политической системы страны, её экономики. Простую и понятную инфографику по этому вопросу мы нашли на сайте правительства, однако, сюда не поместились все пункты, за которые граждане должны будут проголосовать 22 апреля.

Мы решили узнать у парламентариев Мурманской областной Думы, какие поправки, на их взгляд, целесообразны, а какие вызывают сомнения.

Например, во время заседания Владимир Ахрамейко полностью поддержал инициативу преобразования основного нормативного документа Российской Федерации и подчеркнул, что такой «ремонт»  необходим.

Владимир Ахрамейко, депутат Мурманской областной Думы: «Мы вносим изменения в Конституцию 1993 года, которая поддержана на словах всем народом, хотя мало кто помнит, что она писалась под диктовку советников. Более 150 человек писали эту Конституцию  и то, что назрели эти изменения, никаких сомнений нет».

Александр Макаревич, депутат от регионального отделения партии «Справедливая Россия», считает, что следовало бы вынести на отдельный референдум предложение Валентины Терешковой  об обнулении президентских сроков.

Александр Макаревич, депутат Мурманской областной Думы: «На данный конкретный случай взяли бы её и вынесли. Это было бы важно и уважительно. Нет, мы всё в одно комплексное блюдо. А Элла Памфилова сказала, что  вы можете не есть один винегрет, но заплатите за весь комплексный обед».

По регламенту своё отношение к корректировке главного документа государства обязаны высказать все законодательные собрания субъектов России. В Мурманской областной Думе после жарких обсуждений окончательное решение принимали открытым голосованием. В результате парламентарии поддержали изменения Конституции РФ.

Максим Белов, депутат Мурманской областной Думы: «Меня смущает полномочия Президента по отстранению конституционных судей, меня смущает поправка Валентины Терешковой. Мы, как фракция ЛДПР, приняли решение поддержать поправки для того, чтобы они были на народном голосовании. Граждане должны принять решение, хотят они жить с этой Конституцией или не хотят».

Теперь остаётся только дождаться 22 апреля. Результаты голосования будут признаны легитимными в любом случае - нижнего порога явки нет. Напомним, за принятие новой Конституции в 1993 года проголосовали более 50% избирателей, почти 60 из них высказались за принятие Основного закона страны. 

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