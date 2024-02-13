Председатель региональной избирательной комиссии Антон Богомолов в прямом эфире ответил на вопросы северян о предстоящих выборах Президента России в Мурманской области

Антон Богомолов подробно рассказал о том, как северяне смогут проголосовать, отметив, что в регионе созданы все условия для того, чтобы каждый смог принять участие в выборах так, как ему удобно: в командировке или отпуске, на корабле в плавании, в отдаленных уголках Кольского полуострова, на избирательном участке или дистанционно.

При этом дистанционному электронному голосованию было уделено особое внимание, как уже известному и полюбившемуся северянам виду голосования.

Также председатель комиссии области разъяснил, какие новации ждут жителей Кольского Заполярья на ближайших выборах, что такое проект «ИнформУИК» и в какие сроки к избирателям придут члены участковых комиссий, можно ли проголосовать досрочно, о том, какая помощь предусмотрена при голосовании инвалидов, а также с какими сложностями приходится сталкиваться организаторам выборов Мурманской области при проведении голосования в зимнее время с учётом северного климата.

Прямой эфир подготовлен при участии Центра управления регионом. Полностью трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru