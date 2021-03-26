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PRO Валюту (16+)26.03.21 16:00

Региональные депутаты поддержали внесение изменений в закон «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области»

Этот проект закона 26 марта был в центре внимания участников заседания комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Документ разработан в связи с принятием федерального закона, которым внесены изменения в критерии, которым должны соответствовать общероссийские и международные молодежные и детские общественные объединения для получения государственной поддержки.

Ранее государственная поддержка оказывалась общероссийским, международным молодёжным объединениям граждан в возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов. В настоящее время возраст объединившихся граждан увеличен до 35 лет включительно. До принятия федерального закона одним из критериев являлась численность членов общественного объединения - не менее 3000. Теперь указанный критерий исключён. Одновременно введён новый критерий - объединение должно осуществлять свою деятельность на постоянной основе. Кроме того, изменена периодичность предоставления документов объединениями, включенными в Федеральный реестр молодёжных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, в федеральный орган исполнительной власти. Объединения должны предоставлять указанные документы 1 раз в год (ранее - 1 раз в два года).

- Говоря о развитии Мурманской области, мы понимаем важность внимания к проблемам молодёжи, её поддержки, которую мы стараемся увеличивать, - подчеркнула Лариса Круглова. - Создан и начал работать отдельный орган исполнительной власти – комитет молодёжной политики. Подрастающее поколение должно видеть заинтересованность и участие власти, связывать перспективы своей жизни с нашим северным регионом.

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