Три дня живой музыки: авторы песен из разных городов России собрались на фестивале «Возьми гитару» в Мурманске

В столице Заполярья проходит XXVI открытый областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару», объединивший около сотни гитаристов, вокалистов, поэтов и композиторов из разных городов России и региона. Участие в фестивале принимают музыканты и поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Североморска, Полярных Зорь, Апатитов, Гаджиево и других городов.

В пятницу во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся концерт-открытие фестивальной программы. Гостями концерта стали московский автор-исполнитель Александр Щербина – известный среди поклонников жанра поэт, композитор и яркий представитель «новой волны» авторской песни, а также профессиональный музыкант, гитарист, автор песен из Санкт-Петербурга Алексей Плешков. В концерте приняли участие заполярные авторы и исполнители Александр Базанов, Вадимир Трусов, Андрей Миронюк, Мария Олейник и артист Мурманского филармонического оркестра альтист Евгений Овсянкин.

В субботу на фестивальных площадках организованы мастерские для начинающих авторов и исполнителей песен, мастер-классы гостей фестиваля, прослушивания и тематические концерты.

Лучшие номера войдут в программу гала-концерта, который проходит 16 мая в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

Фото Елена КОВАЛЕНКО.