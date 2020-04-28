В Мурманской области ещё две выплаты семьям с детьми будут продлены на следующий выплатной год особым порядком

В период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции для ограничения обращения граждан в областные центры социальной поддержки населения две выплаты, предусмотренные для многодетных семей в зависимости от дохода, – ежемесячная коммунальная выплата и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет – продлеваются на следующий выплатной год в автоматическом режиме без представления документов о доходах. Такой режим будет применен в отношении выплат, срок продления которых наступает в период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правительства Мурманской области от 24.04.2020 № 245-ПП «Об особенностях предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми в Мурманской области».

В апреле 2020 года порядка 300 многодетным семьям выплаты будут продлены в особом режиме, пишет Министерство труда и социального развития Мурманской области.