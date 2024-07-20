В Мурманской области начались съёмки фильма «Мой Север»

Это этническая фэнтези драма о конфликте технологического прогресса и веры в силу родной земли. Съёмочная группа ставит целью показать кинолентой, насколько важно помнить свои корни и чтить не только свою, но и чужую культуру.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, этим летом снимать фильм будут в Мурманске и Териберке. Затем съёмки продолжатся весной 2025 года в Ловозере и Кандалакше. В широкий прокат кинокартина выйдет в 2026 году.

Главным героем фильма станет столичный инженер Виктор. Его жизнь рушится после визита к северному шаману. После гибели семьи, спустя долгое время, спасаясь от чувства вины, он строит на Севере ветряную электростанцию. Но проект оказывается под угрозой из-за необъяснимых сил Севера.

Напомним, режиссёр фильма Юлия Крылова была победителем первого конкурса грантов губернатора для молодых режиссёров в 2021 году. История проекта «Мой Север» началась ещё тогда, с короткометражного фильма, снятого с грантовой поддержкой.

Консультационную поддержку съемочной команде оказывает Центр развития кинопроизводства Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279811%2Fwall-139605315_27458