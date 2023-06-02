Запрос на передышку: как взять дополнительный выходной?

По данным hh.ru, 46% россиян регулярно испытывают усталость от своей работы, ещё 25% признались, что их периодически посещают мысли о том, как надоело работать. Как быть, если все дни ежегодного оплачиваемого отпуска уже закончились, а до праздников ещё далеко?

Чтобы получить небольшую передышку, всегда можно взять на работе отгул. Юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, как это сделать.

Для начала разберемся с терминологией. Хотя работники и работодатели привычно говорят об отгулах, в Трудовом кодексе такого понятия нет. Так что этот термин исключительно разговорный. Законодатель оперирует двумя другими понятиями: дополнительный день отдыха и отпуск без сохранения заработной платы. О них и поговорим.

Работник получает право на дополнительный выходной в трёх случаях:

1. При сверхурочной работе и работе в выходные (вместо денежной компенсации).

По трудовому законодательству сверхурочная работа оплачивается за первые два часа — в полуторном размере, в последующие часы — в двойном размере. Удваивается также оплата за труд в выходные или нерабочие праздничные дни.

Однако и в том, и в другом случае сотрудник вправе попросить, чтобы денежную компенсацию заменили дополнительным временем отдыха. При этом сверхурочная работа (или работа в выходные) оплачивается по ставке, а работник получает «отгул».

Дополнительный выходной можно использовать в любой удобный рабочий день по согласованию с руководством. Отказать в его предоставлении работодатель не имеет права.

2. После сдачи донорской крови.

В день сдачи крови (ее компонентов) работник-донор освобождается от работы. Кроме того, ему предоставляется дополнительный день отдыха. Таким образом, если вы сдавали кровь в нерабочий день, то работодатель обязан предоставить вам два дополнительных выходных дня. Всё, что для этого нужно, — предъявить донорскую справку.

Право на дополнительный выходной сохраняется за донором в течение года после дня сдачи крови. День отдыха можно присоединить к ежегодному отпуску или использовать в любое другое время. Насладиться законным выходным работник-донор должен успеть у того работодателя, у которого он трудился в период сдачи крови, — «взять» такой выходной с собой на новое место работы сотрудник не вправе.

3. При диспансеризации

При прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, сотрудники имеют право на освобождение от работы на один или два рабочих дня в зависимости от возраста с сохранением за ними места работы и должности, а также среднего заработка. После диспансеризации сотрудник должен предоставить подтверждающие документы.

Но не все работники сдают кровь и привлекаются к работе в выходные дни. В таком случае для короткой передышки можно взять отпуск без сохранения заработной платы.

Как правило, о таком отпуске нужно договариваться с работодателем, но есть случаи, когда работодатель должен будет предоставить отпуск.

Дополнительный отпуск до пяти календарных дней предоставляется работодатель обязан предоставить отцу при рождении ребенка, в связи с регистрацией брака, для посещения похорон близкого родственника. На разных предприятиях такой отпуск может быть как оплачиваемым, так и неоплачиваемым. Чтобы узнать, как это организовано у вас, читайте локальные акты компании, трудовой или коллективный договор.

Право на дополнительные выходные дни независимо от желания работодателя также имеют льготные категории работников. Например, родители двух и более детей до 14 лет, родители ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, родители-одиночки, воспитывающие одного и более детей в возрасте до 18 лет, работники пенсионного возраста, супруги и родители военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, студенты вузов и другие категории.

Чтобы воспользоваться правом на дополнительный отдых, такие работники должны предъявить подтверждающие документы. К примеру, родитель ребенка-инвалида должен принести справку об инвалидности и выписку из домовой книги.

Отдельная категория — внешние совместители. Если на работе по совместительству положенный работнику ежегодный оплачиваемый отпуск короче отпуска на основной работе, необходимое количество дней для покрытия разницы он может взять за свой счёт.

Если работник не относится к льготникам или совместителям, то решение о предоставлении кратковременного отпуска за свой счет остается за работодателем. Согласие или отказ зависят только от его доброй воли. И если в связи с производственной необходимостью руководство ответило отказом, вы обязаны явиться на работу, иначе ваше отсутствие на рабочем месте будет расценено как прогул.

Как действовать, чтобы получить дополнительные выходные?

Шаг 1. Напишите заявление. В нем укажите период отпуска и причины, побудившие вас просить о предоставлении дополнительных выходных. При необходимости приложите к заявлению подтверждающие документы. Заявление на отпуск без содержания можно подавать в любое время (в том числе накануне предполагаемого дня отдыха).

Шаг 2. Если работодатель согласен или обстоятельства таковы, что дополнительные выходные дни необходимо предоставить обязательно, будет издан приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. В период отпуска, согласованный с работодателем, можно отдыхать, не опасаясь санкций.

Можно ли взять отпуск за свой счёт только на половину рабочего дня?

По законодательству фиксированную минимальную продолжительность — один день — имеет только ежегодный отпуск. А вот отпуск за свой счет может быть взят как на целый рабочий день, так и на его часть (ст. 128 ТК РФ). Условия нужно обязательно согласовать с работодателем, и он имеет право отказать либо скорректировать продолжительность отпуска. Имейте в виду: хотя неполный рабочий день не засчитают за прогул, но в табеле будет отражено только количество фактически отработанных часов.

Можно ли отпроситься устно только у своего непосредственного начальника?

Теоретически можно. Но этот вариант, во-первых, незаконен, а во-вторых, не выгоден ни работодателю, ни сотруднику. Компания подвергается риску ответственности за несчастный случай, если тот произойдет с работником во время его отсутствия. А сотруднику никто на 100% не гарантирует, что устные договоренности сработают и время его отсутствия не засчитают за прогул. В обоих случаях будет крайне сложно доказать, что невыход на работу был согласован.