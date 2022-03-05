Завершены соревнования по снегоступингу по программе Специальной олимпиады в рамках Праздника Севера учащихся

В Мурманске завершились соревнования по снегоступингу по программе Специальной олимпиады. Состязания проводились в рамках 62-го Праздника Севера учащихся. 106 воспитанников коррекционных школ, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования, а также взрослых спортсменов со всей Мурманской области боролись за победу.

Спортсмены из Кандалакши взяли первенство как в эстафетной гонке 4х1000, так и в общекомандном зачёте. Мурманская команда заняла третье место, уступив вторую ступень пьедестала Оленегорска спортсменам.

В личном зачёте во всех дивизионах также были определены победители.

В эстафете на снегоступах 4х100 победу одержала команда Мурманск-1.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, все призёры получили заслуженные награды. Вне зависимости от результата все участники получили памятные сувениры.

Напоминаем, 5 марта в 19.00 на мурманском Центральном стадионе профсоюзов состоится церемония открытия 87-го Праздника Севера. Начало входа в 18.00. Кроме того, будет организована прямая трансляция церемонии на Youtube по ссылке.

Подробная информация обо всех мероприятиях 87-го Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся – в официальном аккаунте Полярной Олимпиады, а также в специальном разделе на сайте Министерства спорта Мурманской области.