С 26 января в Мурманске начнут работу первые пункты губернаторского проекта «Витаминизация»Чередой праздничных мероприятий в Мурманске отметят День российского студенчества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
PRO Валюту (16+)26.01.24 12:00

Жители СЗФО стали чаще других россиян искать подработку

Исследование показывает, что за последние три месяца порядка 64% опрошенных жителей СЗФО были заинтересованы в дополнительно заработке (плюсом к уже имеющейся работе). При этом год к году доля таких желающих получить дополнительный доход в СЗФО выросла на 6%. Более того по сравнению с жителями других регионов именно работники из СЗФО больше других ищут подработку.

Аналитики hh.ru на основе данных, полученных в ходе опроса, выяснили, как изменились отношение и потребность в подработке у жителей СЗФО за последние три месяца.

Исследование показывает, что за последние три месяца порядка 64% опрошенных жителей СЗФО были заинтересованы в дополнительно заработке (плюсом к уже имеющейся работе). При этом год к году доля таких желающих получить дополнительный доход в СЗФО выросла на 6%. Более того по сравнению с жителями других регионов именно работники из СЗФО больше других ищут подработку.

Исключением в данном случае стали жители Петербурга, Ленинградской и Калининградской области – жители этих регионов, наоборот, сократили активность в поисках подработки.

Ещё меньше других к поиску подработки склонны москвичи (наглядно на диаграмме). 

В текущем моменте аналитика показывает, что среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь задумываются юристы (сразу 57%), работники масс-медиа, бухгалтеры (по 55%). Есть потребность в дополнительной финансовой поддержке у сотрудников научной и образовательной сферы (53%). Меньше всего ищут подработку соискатели из добычи сырья.

Если же сравнивать с показателями 2022 года, то видно, что сильнее всего потребность в дополнительном заработке выросла у работников сферы безопасности (+8% до 53%) и у представителей строительного сектора.

«Чаще всего подобная популярность подработки у людей, уже имеющих работу и заработок, вызвана не только скромной платежеспособностью компаний-работодателей, но и общим дисбалансом зарплатных запросов и предложений: людям надо одно, а получают они другое (и как правило, меньше). Так, сейчас зарплатный разрыв в регионах СЗФО составляет 4300 рублей: работники в среднем запрашивают порядка 64000, а компании платят на уровне 59600 рублей. Но есть и хорошие новости: так есть целый ряд профсфер, где востребованность дополнительного заработка у работников стала ниже. Здесь лидерами стали сфера консалтинга (-16%), медицина и фармацевтика (-16%), общепит и гостиницы (-13%), добыча сырья (-13%). Также на 10% реже стали искать подработку рабочие», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

В таблице приведены результаты ответов респондентов на вопрос: «Рассматриваете ли вы для себя поиск подработки помимо основной работы в течение ближайших трёх месяцев?»

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО стали чаще других россиян искать подработку
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Shamay
26.01.24 00:30
Громадное спасибо Матвиенко за постоянную поддержку Арктики!
Комментарий к новости:Арктика и Дальний Восток — это общенациональный проект, на который в России возлагают большие надежды
Тамара Александровна Ушинская, мурманчанка.
25.01.24 16:16
Здравствуйте мурманчане, гости города-героя! Пишет Вам педагог, ветеран труда Тамара Александровна Ушинская. Что можно сказать, увидев сей телевизионный сюжет? Хочу сказать, что моя дочь ни в чем не
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается рассмотрение дела директора единственного частного детского сада в столице Заполярья
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:00«Россия вне зоны доступа». Познавательная программа (12+)15:50Городские хроники (6+)16:10«Русский след». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области цены на куриные яйца продолжили рост, а по России уже отмечается снижение-PRO Валюту (16+)Жители СЗФО стали чаще других россиян искать подработку-PRO Энергетику (18+)На выставке «Россия» подписано соглашение о развитии системы теплоснабжения Кировска-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 января-PRO Нефть и газ (18+)Последний модуль второй технологической линии «Арктик СПГ-2» отправлен с китайской верфи в порт Мурманск-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика