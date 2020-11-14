КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЧНИ – ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

История России и Чечни неразрывно связана на протяжении многих столетий. На совместном историческом пути чаще всего были эффективные, благоприятные времена, а бури и невзгоды различных периодов лишь закалили наши народы.

1990- е годы после распада СССР были неоднозначными для всех бывших союзных республик. Преодоление трудностей того времени являются предметом исторического анализа в наши дни для того, чтобы определить все самое ценное, полученное из хода событий, с целью применения на современном этапе.

Обстановка на территории Чечни в конце девяностых потребовала иного взгляда на будущее Республики.

Очевидцы тех событий свидетельствуют о полном коллапсе всех структур региона, и прежде всего – исполнительной власти к началу 2000-х. Такая тяжёлая ситуация в регионе сложилась не за один год. Военные действия 1990-х и начала 2000-х годов разрушили не только всю систему государственности, но и вдобавок – систему жизнеобеспечения. Всё лежало в руинах: как больницы, так и госучреждения, не говоря уже об объектах культуры и жилых домах. Осложняющим фактором был полный застой в сельском хозяйстве.

Таким образом, наблюдался замкнутый круг: вопросы невозможно было решить из-за отсутствия органов власти, а последние отсутствовали из-за разрухи в стране. Именно по этим причинам Конституции и основные законодательные акты в Республике были не просто необходимы и желательны, а имели наиважнейшее значение.

В связи с этим, руководитель Республики Ахмат - Хаджи Абдулхамидович Кадыров предложил провести референдум по утверждению Конституции и других основных законодательных документов. Цель референдума была – сдвинуть с мертвой точки стагнацию в регионе, начать движение по улучшению жизни людей, по восстановлению Республики из руин. Конституция Чеченской Республики в данном случае была именно той базой, на которой можно было бы строить дальнейшее развитие всех отраслей и сфер жизни региона.

На подготовительном этапе было разработано 5 проектов Конституции. После детального обсуждения всех аспектов, был выбран проект Ахмата Кадырова, опубликованный для ознакомления и обсуждения среди населения. Тем самым обеспечилась открытость и отклик от людей, поскольку по результатам подготовительного этапа и многочисленных обсуждений, в проект Конституции были внесены некоторые дополнения и уточнения.

Выделяются следующие особенности Конституции Чеченской Республики.

Прежде, чем обратиться к детальному анализу основного конституционного документа Чечни, следует подчеркнуть, что Конституция Российской Федерации содержит норму, по которой все национальные республики имеют право создавать свою собственную конституцию.

Важнейшие положения Чеченской Конституции включают такие актуальные статьи.

В ходе военных действий 1990-х – начала 2000-х годов-в Республике существовало мнение о необходимости для Чечни отделиться от Российской Федерации. Вот почему чрезвычайно значимым аспектом, который мог остановить все разногласия и разночтения того времени, было то, что уже в первой статье Конституции говорится, что Чечня - правовое и демократическое государство в составе России. Территория Чеченского государства представляет собой территорию Российской Федерации, поэтому неделима и едина.

Первые две главы Конституции РЧ называются «Основы конституционного строя» и «Права и свободы граждан и человека». В них однозначно определено, что в Чечне свободы и права человека признаны высшими ценностями. Региональные власти должны уделять первоочередное внимание созданию условий, которые будут способствовать обеспечению достойной жизни, оптимального социального развития, гражданского мира и согласия.

Как отмечалось ранее, и по всеобщему признанию, народ Чеченской Республики был настолько измотан нескончаемыми противоречиями и военными стычками на фоне религиозных разногласий, что архиважным было положение Конституции, по которому регион был определён как светский, никакая религия в нём не должна быть государственной.

Следует признать широту взглядов Ахмат – Хаджи Кадырова, который основным документом страны уже в те годы предусмотрел демократическое законодательное положение о том, что в Чечне признано идеологическое разнообразие и многопартийность.

Во всем мире признается, что жизнь любого человека является высшей ценностью. Именно так и было определено в проекте Конституции, который был выдвинут Ахматом Кадыровым на референдум. Согласно главе 2 Конституции, все чеченцы имеют право на жизнь, личную неприкосновенность и свободу. Мужчины и женщины в Республике равноправны. Запрещены любые формы дискриминации: языковой, расовой, социальной и т.д.

Вновь обращаясь к вопросу территориального статуса Республики, следует отметить, что третья глава важнейшего республиканского законодательства подтверждает территориальное устройство региона. Границы между Чечней и другими субъектами Российской Федерации были изначально определены в законе Чеченской Республики от 2006 г . № 30, который в дальнейшем был заменён законом «Об административно-территориальном устройстве Чеченской Республики» от 11 декабря 2018 года № 62-РЗ, действующем и в настоящее время в редакции от 2020 года.

Внесение изменений в нормативный акт допускается только по взаимному соглашению сторон. В состав Чеченской Республики входят 17 районов и 3 города республиканского значения. Столица - Грозный. Определение города Грозного как столицы также немаловажный фактор, поскольку в ходе военных действий он был настолько разрушен, что высказывалось мнение специалистов о переносе столицы в другую точку. Закрепление Грозного в качестве главного города Республики говорит о вере в будущее и в силы народа в части того, что регион сможет восстать из разрухи.

Совместные полномочия Чечни и России регулируются статьями 71 и 72 Конституции Чеченской Республики. Здесь внимание уделено использованию природных ресурсов, борьбе со стихийными бедствиями, разграничению собственности, установлению налоговых принципов, координации международных отношений и многому другому.

Гимн, флаг и герб чеченского народа определяются законами Республики.

В свете рассматриваемой темы нельзя обойти вниманием неоценимый вклад Конституции в вопросы исполнительной власти.

Исполнительную власть возглавляет высшее должностное лицо Чеченской Республики. Он тот, кто определяет структуру центральных органов, их состав и функции.

Глава Чечни (также Президент Республики) - лицо выборное. Закон наделил его правами по результатам тайного, прямого и равного голосования. Кандидаты на пост Президента Чечни могут претендовать на этот пост как от политических партий, так и в качестве самовыдвиженцев. Максимальный срок - пять лет.

Говоря о полномочиях чеченского лидера, стоит упомянуть, что входит в этот круг: подписание и обнародование республиканских законов; представление отдельных проектов в федеральные органы власти; создание Совета общественной и финансовой безопасности; ежегодное послание в чеченский парламент; награждение граждан государственными наградами и др. Основная обязанность чеченского лидера – издавать распоряжения и указы. Президент Республики может уйти в отставку досрочно из-за болезни, смерти или недоверия к нему Парламента, а также со стороны регионов и судов.

Ахмат – Хаджи Кадыров вынес на всенародный референдум и главные аспекты исполнительной и законодательной ветви власти.

Так, главы пятая и шестая в Конституции регулируют положение наиболее ветвей власти в Республике. Согласно нормативному законодательству, Парламент избирается сроком на 5 лет. Представительный орган формируется голосованием.

Далее по судебной власти, Конституция Чеченской республики даёт чёткое определение классической правовой системы. Суды ведут уголовное, конституционное, административное и гражданское производство. На территории Чечни действуют федеральные суды, мировые судьи и один Уставной суд - аналог Конституционного Суда РФ. Все судьи имеют единый и независимый статус, судебные процессы открыты, дела ведутся на русском языке. Прокуратура Чечни - это единая централизованная система. Прокурор выполняет свои обязанности независимо от государственных органов. В его обязанности входит надзор и контроль.

Актуальным для населения Республики стали основные положения относительно местных властей, закрепленные в главном законодательном документе региона. Конституцией Чечни гарантируется право на местное самоуправление. Граждане могут самостоятельно решать вопросы государственного значения. Также разрешается владение, распоряжение и пользование частной собственностью. Города, сельские поселения, районы и другие территориальные единицы могут выступать в качестве муниципальных образований. Органы самоуправления на таких территориях могут формироваться исключительно путем референдума или выборов. Подробная информация о функциях органов самоуправления изложена в Законе РЧ от 2009 г . № 20 «О мерах по организации органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований в Чеченской Республике». Нормативный документ говорит о возможности самостоятельного оказания социальных услуг, защиты прав в суде и формирования муниципального бюджета.

Рассмотренные аспекты представляют лишь часть жизненно важных положений, вынесенных на референдум в 2003 году по Конституции Республики.

В заключении необходимо подчеркнуть следующее. Конституция является базой, основой всей законодательной структуры любого региона и государства. Без неё невозможно дальнейшее законотворчество. Пользуясь таким приёмом, как метафора, можно сказать, что невозможно построить дом без фундамента.

Поэтому, следует признать, что Ахмат – Хаджи Кадыров создал конституционную и законодательную базу, на которой в дальнейшем шло и идёт строительство жизни в Чеченской Республике. Он заложил не только основу конституционного права в Республике, но и основу всего того, что сейчас даёт Республике возможность развиваться.

Андрей ШАРКОВ.