Норвегия закрывает границы для иностранцев

С 29 января Норвегия закрывает границы для въезда иностранцев. Причина – распространение COVID-19.

В страну смогут приезжать только ее жители, а остальные пересекать границу только в случае острой необходимости, цитирует слова премьер-министра Норвегии Эрны Сольберг «Новый день».

«С полуночи четверга Норвегия вводит строжайшие правила въезда на свою территорию с 12 марта 2020 года, – сообщила Сольберг. – Граница будет закрыта для всех, кто не проживает в Норвегии».

Большинство тех, кто едут в Норвегию на работу, не смогут пересечь границу. Исключение - для пассажиров, работающих в сфере здравоохранения, а также, например, для водителей грузовиков.

По словам премьер-министра, цель меры – не допустить распространения новых мутаций коронавируса, более заразных, чем исходный вариант. Границы, предварительно, будут закрыты две недели. Затем правительство решит, открывать их или нет.

Однако, по словам Сольберг, въезд в страну, скорее всего, будет ограничен на более длительный срок.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Норвегии, где население около 5,4 миллиона человек, SARS-CoV-2 на сегодняшний был диагностирован примерно у 61 000 человек, умерло 556 человек.

Рестораны, торговые центры и другие магазины в Осло и его окрестностях закрыли, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. Остановлено и проведение организованных спортивных мероприятий.