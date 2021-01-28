В Финляндии растет число жертв торговли людьми

За 2020 год финские власти помогли рекордному количеству людей, которые, предположительно, стали жертвами торговли людьми.

Иммиграционная служба сообщает, что клиентами государственной службы, оказывающей помощь жертвам торговли людьми, стали в общей сложности около 300 человек. Из них 123 человека стали жертвами преступников в Финляндии, 121 - за ее пределами, 3 человека проходили в качестве свидетелей по судебным делам, связанным с торговлей людьми, и 50 человек - это несовершеннолетние дети жертв торговли людьми.

Большинство из новых клиентов службы помощи - это жертвы трудовой эксплуатации, которая наиболее часто встречается в сфере клининга, в ресторанной и строительной сфере, в сельском хозяйстве.

Также по информации портала Yle сообщается, что 15 человек стали жертвами сексуальной эксплуатации, 23 человека оказались в принудительном браке.

Среди жертв торговли людьми - 11 несовершеннолетних. В 10 случаях они обратились за помощью только после достижения ими совершеннолетия.

Служба помощи жертвами торговли людьми действует в Финляндии уже 15 лет.