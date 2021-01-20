Россия. Мир (16+)20.01.21 11:35
Врачи, работающие с больными COVID-19, могут выйти на пенсию раньше срока
В 2021 досрочную пенсию могут оформить медики, которые во время пандемии работают с больными COVID-19. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко, сообщает Национальная служба новостей.
«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трём месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — сказала Татьяна Кусайко. Причём это не единственная привилегия для медицинских сотрудников. Например, им положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 миллиона рублей. При этом размер выплаты может доходить до 375 тысяч рублей. Кроме того, у медиков появилась возможность приватизировать жильё, если у них есть необходимый профессиональный стаж.
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