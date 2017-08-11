14 августа в Финляндии машинисты выйдут на забастовку - железнодорожное движение будет парализовано

Профсоюз машинистов Финляндии объявил о забастовке, которая начнётся в понедельник, 14 августа, в 18.00. Она закончится лишь ночью со вторника на среду. Забастовка затронет все пригородные электрички VR и HSL, а также поезда дальнего следования и товарные составы. Движение будет окончательно нормализовано 16 августа утром.

Согласно профсоюзу машинистов, речь идёт о политической борьбе против правительственной политики в вопросах транспорта и госвладения. Вчера правительство объявило о намерениях открыть железнодорожные пассажирские перевозки для конкуренции.

Союз машинистов сообщает, что он не выступает против конкуренции как таковой, однако считает, что принципы конкуренции должны реализовываться честно и на тех же принципах, что и в остальных сферах.

В виде исключения международные поезда «Аллегро» и «Лев Толстой» не участвуют в забастовке и будут ходить согласно расписанию, сообщает служба новостей «Yle».