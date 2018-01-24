2 февраля состоится забастовка работников строительной и транспортной сферы Финляндии

Союз строителей и Профсоюз автомобилистов и работников транспорта AKT объявили об однодневной забастовке в пятницу 2 февраля. Забастовка пройдёт в тот же день, что и акция протеста Центрального объединения профсоюзов Финляндии SAK.

Из АКТ бастовать будут, по крайней мере, водители грузовиков и автобусов. Забастовка строителей на сутки приостановит работу на стройплощадках.

SAK требует от правительства отменить модель активного поиска работы.

Сегодня в Хельсинки шестьсот профсоюзных лидеров обсуждали методы борьбы за отмену спорного закона. По их мнению, безработный нуждается не в наказании, а в мотивации, поддержке и качественных услугах Службы занятости, сообщает служба новостей «Yle».