Россия. Мир24.01.18 12:55
2 февраля состоится забастовка работников строительной и транспортной сферы Финляндии
Союз строителей и Профсоюз автомобилистов и работников транспорта AKT объявили об однодневной забастовке в пятницу 2 февраля. Забастовка пройдёт в тот же день, что и акция протеста Центрального объединения профсоюзов Финляндии SAK.
Из АКТ бастовать будут, по крайней мере, водители грузовиков и автобусов. Забастовка строителей на сутки приостановит работу на стройплощадках.
SAK требует от правительства отменить модель активного поиска работы.
Сегодня в Хельсинки шестьсот профсоюзных лидеров обсуждали методы борьбы за отмену спорного закона. По их мнению, безработный нуждается не в наказании, а в мотивации, поддержке и качественных услугах Службы занятости, сообщает служба новостей «Yle».
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