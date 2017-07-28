Дорогая чашечка кофе

Более чем на 20% выросли цены на кофе у иностранных поставщиков за первые пять месяцев текущего 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз и Федеральную таможенную службу.

Как рассказали участники рынка изданию, пропорционального роста цен (на 21,7%) на кофе на полках розничных магазинов и кофейнях покупателям стоит ждать к Новому году. Рост мировых цен на кофе связан с неурожаем в Латинской Америке и желанием поставщиков компенсировать свои потери за предыдущие годы, когда цены в валюте были занижены из-за падения рубля.

Минсельхоз в своём ежемесячном обзоре «О текущей ситуации в агропромышленном комплексе…» ссылается на оперативные данные ФТС. В документе указано, что вырос и физический объём поставляемого в Россию кофе, правда, не так заметно - всего на 3,6% по отношению к прошлому году.

Единая межведомственная информационно-статистическая система в свою очередь заявляет о том, что повышение импортерами отпускных цен уже отражено на розничной стоимости продукта: натуральный растворимый кофе в январе–мае стал дороже на 9% относительно того же периода прошлого года. Средняя цена этого продукта выросла до 2,36 тысячи рублей за 1 килограмм.

Натуральный кофе, как в зернах, так и молотый, подорожал на 6% - до 1,01 тысячи рублей за килограмм в среднем. Меньше всего сказался рост закупочных цен на подачу напитков в кофейнях и фастфуде: стакан напитка в организациях быстрого питания увеличился в цене на 3%, до средней цены в 67 рублей.