Финляндия собирается прекратить пересечение своей границы российскими кабанами

Финляндия принимает активные меры по профилактике опасного вируса африканской чумы свиней. Пока в стране не было выявлено этого вируса. На восточной границе планируется построить забор из стальной сетки от диких кабанов, которые являются переносчиками вируса. В России случаи заражения африканской чумой свиней выявлены в двухстах километрах от финской границы.

– Африканская чума свиней очень коварна, так как распространяется также через мясо. Вирус очень устойчив к высоким температурам. Многие продукты из свинины не проходят термической обработки выше 80 градусов, той отметки, при которой вирус погибает. Сосиски, ветчина и изделия из свинины в целом готовятся обычно при низких температурах, так что вирус может быть в сырокопченой колбасе и в других продуктах из свинины, – говорит советник Министерства сельского и лесного хозяйства Катри Левонен.

Забор протянется от территории Юго-восточной Финляндии до Кайнуу, пишет служба новостей «Yle».