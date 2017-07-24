Финны собираются накормить весь мир

Финны разработали метод недорогого производства пищи лишь при помощи углерода и водорода. Продукт, содержащий большое количество питательных веществ, мог бы существенно улучшить ситуацию в страдающих от голода странах.

Финские исследователи разработали метод недорогого производства пищи для людей и корма для животных без участия сельского хозяйства.

В методе Технического университета Лаппеенрапта и Исследовательского технологического центра «VTT» используются одноклеточные организмы, для выращивания которых требуются только углерод и водород.

Готового продукта сейчас получают лишь один грамм в две недели, но исследователи верят, что через 10 лет можно будет запустить коммерческое производство.

– Мы просто пользуемся многообразием природы. Существуют организмы, которые могут использовать водород как источник энергии. Его можно получить из электричества, а электричество добывать с помощью солнечных панелей, – рассказывает старший исследователь «VTT» Юха-Пекка Питкянен.

Как считают исследователи, солнечную энергию можно было бы использовать в десять раз эффективнее, чем сейчас, например, в выращивании сои, которое сейчас происходит путём фотосинтеза.

– В фотосинтезе нет ничего плохого, но наш метод даёт более прямой путь к солнечному свету, – говорит Питкянен.

Производство продуктов питания можно налаживать вне зависимости от качества почвы, влажности и других погодных условий. Также продукт, содержащий большое количество питательных веществ, мог бы существенно улучшить ситуацию в страдающих от голода регионах.

– В одноклеточных организмах, как правило, больше половины – протеины и около 20 процентов – углеводы, – говорит Питкянен.

Такой закрытый подход к выращиванию пищи благосклонно скажется и на природе, поскольку пестициды не понадобятся, а крупных образований парниковых газов не будет, сообщает служба новостей «Yle».