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Россия. Мир03.08.17 09:14

Количество финнов с серьёзными задолженностями растёт уже в течение 20 лет

В Финляндии пенсионеры стали новой группой, которая испытывает сложности с платежами. Кредиты и задолженности стабильно растут, начиная с конца 1990-х годов.

В общей сложности трудности с погашением долгов испытывают 375 тысяч финнов, то есть около 10 процентов трудоспособного и активного населения. В конце летних отпусков, как  и в рождественский сезон, проблемы с платежами достигают наивысшей отметки.

- В последнее время все больше беспокойства вызывают люди, которые выходят на пенсию, или уже стали пенсионерами. Дело в том, что мы, потребители, привыкли приобретать вещи и услуги в долг. Между тем, за пять лет до пенсии надо умерить свой аппетит, и жить по нормам базовой кредитной системы. Однако на это далеко не все соглашаются, - заявил в интервью «Yle» исполнительный директор Фонда кредитного гарантирования «Takuusäätiö» Юха А. Пантсар.

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Последние комментарии

Алекс
03.08.17 11:46
простым языком - это смотрящие за регионом от ВВП
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ФунтиК
03.08.17 11:02
Чем эти люди заняты? Что они конкретно делают? Шаркуны коридорные!!!
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Kirill
03.08.17 08:47
С первого взгляда идея хорошая, но хотелось бы узнать, а не будет ли в приямок бака попадать грунтовая вода? а как проводить санобработку такого "бункера"? надо в него залазить? а если кто-то бросит в
Комментарий к новости:«Бункер» под мусор защитит двор и оставит городских чаек без еды
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