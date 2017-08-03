Количество финнов с серьёзными задолженностями растёт уже в течение 20 лет

В Финляндии пенсионеры стали новой группой, которая испытывает сложности с платежами. Кредиты и задолженности стабильно растут, начиная с конца 1990-х годов.

В общей сложности трудности с погашением долгов испытывают 375 тысяч финнов, то есть около 10 процентов трудоспособного и активного населения. В конце летних отпусков, как и в рождественский сезон, проблемы с платежами достигают наивысшей отметки.

- В последнее время все больше беспокойства вызывают люди, которые выходят на пенсию, или уже стали пенсионерами. Дело в том, что мы, потребители, привыкли приобретать вещи и услуги в долг. Между тем, за пять лет до пенсии надо умерить свой аппетит, и жить по нормам базовой кредитной системы. Однако на это далеко не все соглашаются, - заявил в интервью «Yle» исполнительный директор Фонда кредитного гарантирования «Takuusäätiö» Юха А. Пантсар.