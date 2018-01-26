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Россия. Мир26.01.18 08:20

«Moody's» повысило прогноз по суверенному рейтингу России

Международное рейтинговое агентство «Moody's» повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне «Ва1».

Одним из факторов, повлиявших на пересмотр прогноза, в заявлении «Moody's» называется «организационная прочность», которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения санкций против страны.

Агентство отмечает возросшую жизнеспособность российских экономических и налоговых структур, снизивших уязвимость страны перед шоковыми воздействиями извне, которые могли бы возникнуть из-за геополитической напряженности или повторного падения цен на нефть.

В заявлении также говорится об общем благоприятном фоне и продолжающем действовать соглашении о сокращении добычи нефти, которые помогут российской экономике сохранить в 2018 году темпы экономического развития, сравнимые с предыдущим годом. При этом агентство не исключает улучшения российских экономических показателей в случае, если цены на нефть будут превышать прогнозируемые «Moody's» 40-60 долларов за баррель, пишет РИАН.

 

 

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