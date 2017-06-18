На шельфе Восточной Арктики специалисты «Роснефти» на основании первичных исследований кернов заявляют об открытии нового месторождения нефти

В процессе бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1» с берега полуострова Хара-Тумус на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых осуществлён троекратный отбор керна с глубин от 2305 до 2363 метров , который показал высокое насыщение нефтью с преобладанием лёгких маслянистых фракций. Уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти, объём ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ. В настоящий момент отбор керна продолжается.

ПАО «НК «Роснефть» на основании комплексного геологического исследования осуществляет бурение самой северной поисковой скважины на шельфе Восточной Арктики.

Как сообщает пресс-служба «Роснефти», наличие углеводородов в поднятом керне подтверждает геологическую модель, разработанную специалистами компании. Полученный результат бурения на Хатангском лицензионном участке позволяет госкорпорации считаться первооткрывателем месторождений на шельфе Восточной Арктики.

Напомним, лицензия на разработку Хатангского участка была получена «Роснефтью» в ноябре 2015 года. В кратчайшие сроки, продиктованные жёсткими климатическими ограничениями, была проведена мобилизация и подготовка бурового оборудования. 3 апреля по команде президента Российской Федерации Владимира Путина «Роснефть» приступила к бурению скважины «Центрально-Ольгинская-1».