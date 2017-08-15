Назначен новый посол РФ в Финляндии

Президент России Владимир Путин назначил Павла Кузнецова новым послом в Финляндской республике.

Кузнецов является профессиональным дипломатом, который, по информации газеты «Ilta-Sanomat», владеет финским и английским языками. Он дважды работал в Финляндии на дипломатических должностях: с 1980 по 1985 год, и с 1991 по 1996 год.

59-летний Кузнецов окончил МГИМО. Он был послом России в Словакии с 2010 по 2014 год, а с 2014 года до сих пор возглавлял Генеральный секретариат МИД России.

Кузнецов сменил Александра Румянцева, который занимал пост посла РФ в течение 11 лет.