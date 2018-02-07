«Норникель» и «Русская Платина» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, позволяющее создать одно из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы

ПАО «ГМК Норильский никель», крупнейший мировой производитель рафинированного никеля и палладия, и ООО «Русская Платина» подписали базовое соглашение о стратегическом партнерстве. Оно предполагает создание совместного предприятия для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района.

Доли в СП будут распределены следующим образом: «Норникель» - 50%, «Русская Платина» - 50%. При этом вкладом «Норникеля» в уставный капитал СП станет лицензия на разработку Масловского месторождения, а вкладом «Русской Платины» — лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения.

СП ставит целью создание одного из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы (МПГ) с целевым объёмом производства 70-100 тонн металлов платиновой группы в год.

Создать СП планируется до конца 2018 г., после получения необходимых корпоративных одобрений, а также одобрений со стороны регулирующих органов.

Инвестиционное решение об окончательных параметрах и сроках реализации проекта будет принято по результатам проведения технико-экономического обоснования, подготовка которого запланирована до конца 2019 г. Работы по проекту планируется начать в 2020 г. При этом «Норникель» обеспечит предоставление совместному предприятию доступа к энергетической и транспортной инфраструктуре компании в Норильском промышленном районе.

Для проекта будет привлекаться проектное и другие виды банковского финансирования.

- Подписание этого соглашения полностью вписывается в наше стратегическое видение необходимости разделения рисков развития крупных проектов с партнерами, - отмечает президент «Норникеля» Владимир Потанин. - Оно открывает новые возможности для освоения природных ресурсов Норильского промышленного района. Мы ожидаем, что по мере выхода на плановые показатели, наше совместное предприятие может стать одним из лидеров среди мировых производителей металлов платиновой группы как по объёмам производства, так и по рентабельности. Кроме того, создание совместного предприятия такого масштаба даст мощный импульс социально-экономическому развитию Красноярского края и горнодобывающей отрасли России.

Президент «Русской Платины» Муса Бажаев заявил: «Развивая сотрудничество с «Норникелем», мы создаем крупнейший в мире кластер по производству платины и палладия. Три лицензионных участка, вносимые в СП, расположены компактно и имеют значительный синергетический потенциал с геологической и логистической точки зрения. Высокая степень готовности к запуску наших месторождений, инфраструктура, уникальная экспертиза и успешный опыт «Норникеля» в создании мощных индустриальных предприятий самого современного технологического уровня, обеспечивают предпосылки для ускоренной высокорентабельной отработки новых месторождений в НПР».