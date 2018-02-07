На Северном бассейне добыча трески увеличилась на 65%В Мурманской области состоится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Россия. Мир07.02.18 16:54

«Норникель» и «Русская Платина» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, позволяющее создать одно из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы

ПАО «ГМК Норильский никель», крупнейший мировой производитель рафинированного никеля и палладия, и ООО «Русская Платина» подписали базовое соглашение о стратегическом партнерстве. Оно предполагает создание совместного предприятия для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района.

Доли в СП будут распределены следующим образом: «Норникель» - 50%, «Русская Платина» - 50%. При этом вкладом «Норникеля» в уставный капитал СП станет лицензия на разработку Масловского месторождения, а вкладом «Русской Платины» — лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения.

СП ставит целью создание одного из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы (МПГ) с целевым объёмом производства 70-100 тонн металлов платиновой группы в год.

Создать СП планируется до конца 2018 г., после получения необходимых корпоративных одобрений, а также одобрений со стороны регулирующих органов.

Инвестиционное решение об окончательных параметрах и сроках реализации проекта будет принято по результатам проведения технико-экономического обоснования, подготовка которого запланирована до конца 2019 г. Работы по проекту планируется начать в 2020 г. При этом «Норникель» обеспечит предоставление совместному предприятию доступа к энергетической и транспортной инфраструктуре компании в Норильском промышленном районе.

Для проекта будет привлекаться проектное и другие виды банковского финансирования.

- Подписание этого соглашения полностью вписывается в наше стратегическое видение необходимости разделения рисков развития крупных проектов с партнерами, - отмечает президент «Норникеля» Владимир Потанин. - Оно открывает новые возможности для освоения природных ресурсов Норильского промышленного района. Мы ожидаем, что по мере выхода на плановые показатели, наше совместное предприятие может стать одним из лидеров среди мировых производителей металлов платиновой группы как по объёмам производства, так и по рентабельности. Кроме того, создание совместного предприятия такого масштаба даст мощный импульс социально-экономическому развитию Красноярского края и горнодобывающей отрасли России.

Президент «Русской Платины» Муса Бажаев заявил: «Развивая сотрудничество с «Норникелем», мы создаем крупнейший в мире кластер по производству платины и палладия. Три лицензионных участка, вносимые в СП, расположены компактно и имеют значительный синергетический потенциал с геологической и логистической точки зрения. Высокая степень готовности к запуску наших месторождений, инфраструктура, уникальная экспертиза и успешный опыт «Норникеля» в создании мощных индустриальных предприятий самого современного технологического уровня, обеспечивают предпосылки для ускоренной высокорентабельной отработки новых месторождений в НПР».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 49 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

MotoRin
07.02.18 14:23
А сможет ли министр объяснить, почему так сильно растут доходы у богатых, а так сильно снижаются у бедных?
Комментарий к новости:Минтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают
Игорь
06.02.18 20:52
Мошенники с Русского Мёда))))) Пасека Ивановых)))Смешно!!
Комментарий к новости:Ярмарка мёда с пасеки Ивановых снова в Мурманске!
Иван
06.02.18 16:31
Да, зима показала, где раки зимуют!
Комментарий к новости:В Мурманске из-за аварии на сети АО «Мурманэнергосбыт» произошло отключение теплоснабжения в школе № 34 и ряде жилых домов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире05:40«Апофегей». Художественный сериал, 4 серия (16+)06:30Новости. Информационная программа.07:00Городские хроники (12+)
-PRO ДеньгиМинтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 40 копеек, доллара – почти на 27 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области состоялись переговоры по размещению объектов производства электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика