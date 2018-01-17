Норвегия запретит бурение и геологоразведку в Арктике ещё на четыре года

Новое коалиционное правительство Норвегии намерено запретить бурение скважин и геологоразведку нефти и газа в наиболее уязвимых районах Арктики на четыре года

Как сообщает «NRK», таким образом, нефтяная отрасль Европы в ближайшие годы не получит доступа к важным новым месторождениям. Как минимум до 2021 года запрещены буровые работы на шельфе Лофотенских островов, архипелага Вестеролен и острова Сенья, а также в ряде других регионов Арктики.

Кроме того, власти продолжат реформу Нефтяного фонда (государственный пенсионный фонд).