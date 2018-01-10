Норвежские экологи проиграли суд против государства

Процесс выявил многочисленные ошибки норвежских нефтяников, но суд вынес вердикт в их пользу: правительство не отвечает за выбросы СО 2 , которые появятся в результате использования норвежской нефти за рубежом, поскольку государство продаёт только сырой продукт.

Как пишет Анна Киреева, активист «Беллона Мурманск», в октябре 2016 года группа норвежских экологических организаций, среди которых были «Природа и Молодежь» и «Гринпис» подали в суд иск против Королевства Норвегия, требуя остановить разведку и добычу углеводородов в Арктике. По их мнению, выданное правительством разрешение на проведение буровых работ в новых зонах Баренцева моря противоречит 112 статье Конституции. Она гарантирует населению Королевства право на здоровую окружающую среду, обязывает правительство ответственно подходить к разработке природных ресурсов, с тем, чтобы будущие поколения не столкнулись с сокращением биологического разнообразия и продуктивности экосистем.

В феврале прошлого года во время постановочного спектакля «Процесс века» в северном норвежском городе Киркенес экологи говорили о климатической ответственности Норвегии перед потомками, которая, по их мнению, гораздо важнее недополученной прибыли из-за отказа от нефтедобычи в Арктике.

Климатическая ответственность и стала камнем преткновения во время разбирательства в суде. Районный суд постановил, что формулировка статьи Конституции не включает в себя выбросы от норвежской нефти, осуществляемые в другой стране.

«Судья решил, что выбросы от продукции норвежского нефтегазового сектора не являются достаточным основанием для обвинения государства, поскольку оно, в основном, экспортирует сырой продукт. По мнению судьи, должны учитываться только выбросы, которые осуществляются на территории Норвегии, а не те миллионы тонн СО 2 , которые мы фактически экспортируем вместе с нефтью», – заявил климатический активист Стейнар Хёйбек.

Представитель норвежского правительства по вопросам климата, государственный адвокат Фредрик Сейерстед, комментируя процесс шведскому радио, заявил, что экологи неверно трактуют статьи Конституции относительно окружающей среды.

«Характер вопросов, которые они задают, ссылаясь на Конституцию, больше соответствует политическим и демократическим процессам, чем судебным процессам. Это попытка американизации связей между юридическим правом и политикой», – заявил Сейерстед.

А на суде он договорился до того, что отделил экологические права от прав человека.

«Экологические права – это не права человека», – именно на этом он настаивал в ходе суда.

Тем не менее, вердикт суда гласит, что Конституция страны наделяет граждан экологическими правами и обязывает государство решать экологические проблемы.

По словам лидера экологической организации «Природа и Молодежь» Ингрид Щольдваер, по время процесса были выявлены многочисленные ошибки, в результате которых реальная выгода от будущих нефтяных проектов будет меньше на сотню миллиардов норвежских крон (приблизительно 700 млрд рублей).

«Тот факт, что Министерство нефти и энергетики совершает ошибки в расчетах стоимостью в сто миллиардов, для нас является очень серьезным показателем. Мы бы никогда этого не выяснили, если бы не данный процесс», – прокомментировала она.

С момента вынесения вердикта у экологов есть четыре недели, чтобы подать апелляцию.

«Мы внимательно ознакомимся с вердиктом и поймём, будем ли подавать апелляцию и будут ли у нас на это деньги», – заявил представитель «Гринпис» Норвегии Трулс Гуловсен.

По решению суда, экологам придётся оплатить судебные расходы в размере 580 тысяч норвежских крон (около 4 млн рублей) помимо расходов на адвокатов и т.д.

Во время подготовки к процессу благодаря краудфандингу экологи собрали в общей сложности 1,3 млн крон (более 9 млн рублей). Сейчас они собирают деньги на возможную апелляцию – кампания началась в начале января этого года. К началу февраля планируется собрать один миллион крон (7 млн рублей). Стоит отметить, что за первую неделю января была собрана почти половина суммы, что может свидетельствовать о том, что многие жители этой нефтегазовой страны не согласны с вердиктом суда.

«Для нас кристально ясно, что государство пренебрегает Конституцией и нашим правом на здоровую окружающую среду. Климат не выдержит использования всё большего количества нефти, и без разницы, где конкретно будут происходить выбросы. Климатические изменения – глобальный процесс. Климатологи давно, но безуспешно бьют тревогу. Мое поколение недовольно норвежской политикой в области добычи нефти и газа, она угрожает нашему будущему», – заявила Ингрид Щольдваер из «Природы и Молодёжь».