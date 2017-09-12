Норвежские избиратели отдали свои голоса правоцентристам

Норвежские избиратели предпочли перспективу экономической стабильности обещаниям борьбы с социальным неравенством и отдали свои голоса правоцентристам, которые ещё четыре года будут определять политику Королевства. После подсчёта 95,1% голосов, поданных на прошедших в стране в понедельник парламентских выборах, вероятность каких-либо сюрпризов минимальна: консерваторы и их союзники получают 89 мест в Стортинге против 80 у левоцентристского альянса.

Результаты голосования, к настоящему моменту обнародованные государственным директоратом по выборам, таковы: «Рабочая партия» - 27,4%, «Хёйре» - 25,1%, «Партия прогресса» - 15,3%, «Партия центра» - 10,3%, «Социалистическая левая партия» - 6%, «Христианская народная партия» - 4,2%, «Венстре» - 4,3%, «Партия зелёных» - 3,2%, «Красные» - 2,4%. Больше 10 других политических объединений, участвовавших в выборах, суммарно получили лишь 1,8% голосов. Явка на выборах оценивается в 77,6% - лишь чуть ниже, чем четыре года назад.

Предвыборная борьба была крайне напряженной. Результаты опросов указывали на победу то одного, то другого блока с минимальным перевесом, порой составлявшим лишь один депутатский мандат. Как и ожидалось, решающим оказалось преимущество, которое могли обеспечить своим союзникам малые партии. Либеральной «Венстре» и «Христианской народной партии» (партнерам консерваторов), хотя и не без труда, но удалось преодолеть барьер в 4% голосов и получить право на так называемые уравнительные мандаты, способные резко увеличить парламентский вес партии.

Независимая партия «зелёных», которая могла бы поддержать левый блок, напротив, получила только 3,2% голосов. Она сохранила за собой свой единственный депутатский мандат, тогда как у «Венстре» и христианских демократов их оказалось по восемь, хотя за них проголосовали только 4,3% и 4,2% избирателей соответственно. Норвежские коммунисты после 20-летнего перерыва получили одно место в Стортинге. У двух партий-предшественниц нынешних «Красных» попасть в парламент в последний раз получалось в 1973 и 1993 году.

Главным проигравшим на выборах в Стортинг оказалась основная движущая сила оппозиции - социал-демократическая «Рабочая партия» (РП), которая вместе с союзниками находилась у власти в 2005-2013 годах под руководством нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Хотя социал-демократы, набравшие 27,4% голосов, остаются самым популярным политическим объединением страны, они не только не смогли вернуть себе потерянную четыре года назад власть, но и показали худший для себя результат за последние 16 лет. С января рейтинг партии упал на 8 п. п., и отток сторонников может продолжиться. Эксперты винят в этом неудачную избирательную кампанию: несмотря на наметившийся в Норвегии экономический подъём и увеличение числа новых рабочих мест, в РП продолжали говорить о кризисе, необходимости спасать страну, повышать налоги для богатых и бороться с углубляющимся социальным расслоением.

В этой ситуации консерваторы во главе с премьер-министром Эрной Сульберг по большому счёту просто обещали придерживаться прежнего курса, который даёт ощутимые результаты. За четыре года у власти правительство Сульберг снизило многие налоги как для физических лиц, так и для бизнеса, существенно ужесточило миграционное законодательство на фоне захватившего всю Европу кризиса с беженцами и сумело справиться с ростом безработицы и замедлением темпов роста экономики, вызванных обвалом цен на нефть. Правые намерены реструктурировать экономику, снизив зависимость от экспорта углеводородов, и увеличивать вложения в оборону на фоне «более непредсказуемой ситуации в сфере безопасности в Европе». Цели социал-демократов во многом схожи, однако их методы отличаются: в РП уделяют больше внимания социальным обязательствам государства и критикуют правых за чрезмерное расходование денег из Нефтяного фонда, который инвестирует средства, заработанные страной на экспорте нефти и газа.

Новое правительство Сульберг, каким бы ни оказался его состав, будет стоять на прежних позициях в вопросе отношений с Россией. Сдерживание и диалог - формула, которой Норвегия придерживалась ещё во времена холодной войны и которая обрела новую жизнь после событий 2014 года. Правительство настаивает на необходимости укреплять оборону и сохранять введенные в отношении российской экономики санкции, но в то же время хочет поддерживать с Москвой диалог и сотрудничество в тех областях, где это возможно и выгодно. Учитывая то, как мало у основных политических сил страны разногласий в вопросах внешней политики, от правительства социал-демократов можно было бы ожидать схожего подхода.

Несмотря на медленно намечающийся интерес Норвегии к тому, чтобы активизировать экономические связи РФ, отношения двух стран в перспективе могут стать более напряженными. В ближайшее время норвежскому кабмину придётся решить вопрос о присоединении Королевства к системе европейской ПРО НАТО - проекту, к которым левые партии относились с куда большим скепсисом, чем правые. Правительство Сульберг также будет продолжать начатую программу сотрудничества Норвегии и США, позволившую разместить на западе королевства 300 американских морпехов фактически на постоянной основе. Американское военное командование заинтересовано в том, чтобы увеличить число своих солдат в скандинавском государстве, которое имеет общую границу с РФ, пишет ТАСС.