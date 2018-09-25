О демарше послу Норвегии в России Р. Ресаланду

24 сентября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Королевства Норвегия в Российской Федерации Р. Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и помещением под арест российского гражданина М.А .Бочкарёва по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности. Потребованы разъяснения в связи с инцидентом, незамедлительное снятие с российского гражданина абсурдных обвинений и его освобождение.

Было подчеркнуто, что сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.А. Бочкарёв находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в проходившем 20-21 сентября с.г. в норвежском парламенте международном семинаре. Мероприятие носило публичный характер, в нём приняли участие представители парламентов десятков стран мира.

Непонятно, почему сам факт присутствия на семинаре российского представителя привёл к такой провокации. Складывается впечатление, что волна кампании «шпиономании» в отношении России, в т.ч. навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий.

Консульский отдел Посольства России в Норвегии оказывает М.А. Бочкарёву всю возможную помощь в защите его законных прав и интересов.