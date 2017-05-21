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Россия. Мир21.05.17 19:44

Победив команду Финляндии, сборная России завоевала бронзу в чемпионате мира по хоккею

Сборная России со счётом 5:3 сегодня победила Финляндию в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею.

На седьмой минуте встречи сборная России вышла вперед, шайбу забросил Никита Гусев. В самом начале второго периода российские хоккеисты увеличили преимущество в счёте благодаря точному броску Владимира Ткачева. Голевыми передачами отметились Валерий Ничушкин и Артём Зуб. Отметим, что гол был забит в меньшинстве. На восьмой минуте периода Гусев оформил дубль. По очку в личную статистику за голевые передачи записали Артемий Панарин и Евгений Дадонов. Менее чем через полторы минуты российские хоккеисты довели счё до крупного, 4:0. Шайбу после передач Владислава Наместникова и Валерия Ничушкина забросил Богдан Киселевич. За полминуты до конца периода сборная Финляндии сократила отставание в счете, распечатав ворота Андрея Василевского. Автором гола стал Микко Рантанен.

Третий период начался со второго гола сборной Финляндии, шайбу забросил Микко Лехтонен. На шестой минуте периода финны отправили третью шайбу в ворота сборной России, отличился Вели-Матти Савинайнен.

К середине периода Никита Кучеров сумел увеличить преимущество российской команды до двух шайб. Ассистировали нападающему Евгений Кузнецов и Антон Белов.

Таким образом, сборная России одержала победу со счетом 5:3 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

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