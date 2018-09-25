Почти каждый десятый финский пенсионер испытывает финансовые трудности

Всего в стране почти полтора миллиона получателей различных пенсионных пособий. «Доходы сокращаются, а расходы на питание и здравоохранение растут», – объясняет явление Ян Коскимиес из Союза пенсионеров Финляндии.

Среди других причин называется массовый выход финнов на пенсию, а также привычка нынешних людей пенсионного возраста к потребительству. Свободного времени становится больше, а доходов – заметно меньше, но пенсионеры хотят поддерживать привычный образ жизни и уровень потребления. Одним из следствий этого является возрастающее число пожилых людей с отметками о кредитной несостоятельности. Среди лиц старше 70 лет таковых уже насчитывается более 11 тысяч.

Фонд, помогающий людям с непомерно высокими долгами, сталкивается иногда с клиентами, у которых при выходе на пенсию остается ипотека в несколько сотен тысяч евро. В среднем у пенсионеров с финансовыми проблемами долг достигает 20-30 тысяч, пишет служба новостей «Yle».