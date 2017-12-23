Почту финского городка завалили товары, заказанные перед Новым годом россиянами

Россияне не доверяют «Почте России», поэтому они заказывают одежду в финских интернет-магазинах и забирают посылки через фирму в приграничном «Тохмаярви». Почтовое отделение при продуктовом магазине забито посылками из интернет-магазина шведской компании «H&M». В день приходит по сто коробок.

- Дело в том, что россияне не доверяют своей почте и заказывают покупки через Финляндию, поясняет Аку Корхонен, начальник по маркетингу магазина «S-market».

В Тохмаярви проживает всего 4500 человек и почтовые отделения не рассчитаны на такую большую загруженность.

- Нам пришлось выделить дополнительного работника, - признается Корхонен.

Посылок так много, что их приходится раскладывать между стеллажами в торговом зале.

Почтовое отделение, работающее при магазине, получает от центральной почты Финляндии деньги за каждую посылку. Прибыли это, однако, не приносит: «С учётом использования дополнительных ресурсов наша выручка «ноль», - посетовал Корхонен журналистам службы новостей «Yle».