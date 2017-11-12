Пока русскоязычные дети готовили видеопоздравление к 100-летнему юбилею Финляндии, у россиянки Елены Смоленчук изъяли 12-летнюю дочь

Молоко, медведь, камни, налоги, коньки – эти и ещё другие 95 слов у русскоязычных детей ассоциируются с Финляндией. Всего в видеопроекте Детского культурного центра «Музыканты» приняли участие 80 детей.

- Дети младшего возраста, конечно, чаще называли слова из мира природы, продуктов питания. А вот ребята постарше уже отмечали более серьёные вещи, характеризующие социальные стороны общества, - рассказывает автор проекта Сергей Силкин.

В рамках проекта, посвященного столетию независимости Финляндии, будет выпущено 4-5 видеороликов. С первым из них можно ознакомиться по ссылке, пишет служба новостей «Yle».

А в это время финский правозащитник Йохана Бекмана сообщил об изъятии ребёнка у россиянки в Финляндии. По его словам, причиной изъятия 12-летней девочки послужило то, что мама её якобы «шлепнула футболкой».

Финские социальные службы изъяли старшую дочь у проживающей в Финляндии россиянки Елены Смоленчук. Об этом 11 ноября вечером сообщил финский правозащитник Йохан Бекман. «Смоленчук, которая является гражданкой России, уже долго живёт в Финляндии с финским мужем в городке Рякюля в Восточной Финляндии. У них две дочери - 9 и 12 лет. Семейного конфликта нет. Старшую дочь изъяли из школы в конце сентября и уже передали в приёмную семью, потому что мама её якобы «шлепнула футболкой», - говорится в сообщении пресс-службы Бекмана.

По его словам, Смоленчук «просит помощи у российских властей и журналистов».

Отметим, что случаи изъятия детей из семей в Финляндии нередки. В Министерстве социального обеспечения и здравоохранения не раз заявляли, что в стране «не изымают детей по национальному признаку и без причины», а подобная процедура – «это крайняя мера, к которой прибегают только в экстренных случаях». Как заверяют социальные службы, это делается на благо детей, которых после выяснения всех обстоятельств, как правило, пытаются вернуть в семью, сообщает ТАСС.