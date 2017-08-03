Президент США предложил отменить лотерею для выдачи green card

Президент США Дональд Трамп предложил изменить правила получения green card. Совместно с двумя сенаторами он разработал законопроект под названием «The RAISE», который предполагает отмену лотереи при получении вида на жительство в Соединённых Штатах, передает «Радио Свобода».

Согласно предложенной Дональдом Трампом системе, приоритет в очереди на green card будут иметь мигранты с высоким уровнем английского языка, хорошими доходами а также востребованной в США профессией. Президент осудил нынешнюю систему. По его словам, она привела к тому, что в Соединенные Штаты приехало множество «иммигрантов с низким заработком», которые впоследствии получают социальные пособия.

Существующая система получения вида на жительство в США была принята в 1990 году. По действующим правилам, green card выдают по итогам так называемой лотереи. В ней участвуют жители стран с низким уровнем иммиграции в США. Ежегодно по этой системе вид на жительство с правом на работу получают около 50 тысяч человек.