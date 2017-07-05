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Россия. Мир05.07.17 09:13

Путин – наш рулевой и после 2018 года, считают 2/3 россиян

Две трети россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента РФ после выборов 2018 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра». Исследование показало, что 66 процентов россиян хотели бы видеть Путина главой государства после грядущих выборов, 18 процентов опрошенных устроит на этом посту другой человек, ещё 16 процентов респондентов не смогли ответить.

При этом будущий президент России, кто бы им ни стал, должен проводить более жёсткую линию во внутренней политике, считает треть участников опроса. В то же время более 40 процентов респондентов заявили, что их устраивает нынешний курс, а 12 процентов выступают за либерализацию.

Более половины россиян (56 процентов) считают, что во внешней политике будущий президент должен придерживаться такой же линии, как сейчас, а 19 процентов опрошенных выступают за ужесточение политики с Западом, 13 процентов - за снижение конфронтации с Западом.

А в это время огромное портретное изображение президента РФ Владимира Путина появилось на поле с пшеницей на севере Италии, под Вероной. Как сообщило агентство «ANSA», автор произведения - художник Дарио Гамбарин, который называет себя мастером ландшафтного искусства.

Выбор Путина в качестве персонажа для нового портрета Гамбарин объяснил грядущей встречей «двадцатки» в Гамбурге, на которой должны быть решены важные вопросы - от экономических и миграционных до международных кризисов в Сирии и на Украине. Рядом со схематичным портретом мастер написал фамилию российского президента: Путин.

Фото: Dario Gambarin via AP.

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