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Россия. Мир03.04.18 08:10

Разработанное в Финляндии приложение поможет сэкономить время при прохождении финско-российской границы

Сейчас приложение находится на стадии тестирования. Летом этого года оно станет доступным для всех и будет показывать данные по всем пограничным пунктам на границе с Россией.

Эдуард Вайник пристально исследует смартфон во дворе своего дома в городе Лаппеенранта. Ему нужно съездить в Санкт-Петербург, в его вторую квартиру, но для начала неплохо было бы выяснить, каким маршрутом будет быстрее всего добраться до северной столицы России.

– На Нуйямаа иногда по утрам бывает очередь на три часа. Тогда стоит ехать через Иматра, – говорит Вайник.

В его телефоне установлено новое приложение, показывающее пользователям время ожидания в очереди на пограничных пунктах с Россией. Пока оно находится на стадии тестирования, и Эдуард стал одним из двух тысяч человек, которым выпала честь проверять функциональность новинки.

– Рекордно короткое время было от Светогорска до Пелкола – всего пять минут. Самое длинное ожидание составило 215 минут – делится статистикой Юкка Партинен из группы «DigiLab» городской администрации Иматра. Именно эта группа занимается разработкой приложения.

Тестирование продлится до лета. Прогноз времени ожидания на границе строится на основании данных о местоположении пользователей, входящих в тестовую группу. Как утверждает Партинен, даже получасовую очередь в Нуйямаа есть смысл объехать через Иматра.

Летом, после завершения тестового этапа, приложение станет доступно для всех. Вместе с этим будут показываться данные о времени ожидания на всех погранпунктах, а не только в Имарта и Нуйямаа, как сейчас. Поддержка приложения будет осуществляться за счёт продажи рекламы магазинам и предприятиям сферы услуг, расположенным в приграничных регионах.

Авторы приложения будут стараться привлечь россиян в качестве пользователей как раз с помощью спецпредложений. По словам Партинена, одна из целей разработки такого пограничного помощника заключалась в том, чтобы автолюбители как можно больше времени проводили вне очереди на погранпунктах, а, к примеру, пережидали пробки в местных предприятиях торговли.

На разработку было получено финансирование даже от Евросоюза. В будущем в приложение планируется добавить возможность отправки официальным службам документов на транспортное средство или пассажиров в электронном виде.

– Миграционные карточки, страховые полисы и списки пассажиров автобусов было бы очень просто посылать через приложение, – перечисляет Партинен.

Именно эта особенность в первую очередь интересует власти Евросоюза. Отправка документов в электронном виде могла бы сократить возможность их подделки. Так, например, действительность страховых полисов можно было бы сразу проверять через серверы страховых агентств. Если приложение успешно зарекомендует себя, аналогичные сервисы могут появиться на других внешних сухопутных границах ЕС, пишет служба новостей «Yle».

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