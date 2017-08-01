Россия стала богаче – старатели Хабаровского края нашли самородок золота весом 10,3 килограмма

На месторождении золота у ручья Заманчивый в Николаевском районе Хабаровского края нашли самый крупный в старательской истории региона самородок. Камень весом 10,3 килограмма имеет вытянутую форму, его длина составляет 30 сантиметров.

- Обнаружил его бульдозерист артели старателей «Заря», разравнивая галеэфельные отвалы, - рассказывает Николай Ищук, начальник управления недропользования регионального Минприроды. - По цвету камня можно предположить, что пробность золота, скорее всего, высокая.

Он добавил, что особой уникальностью самородок в силу своей довольно простой формы не обладает. К тому же «встреча» с бульдозером для камня не прошла бесследно - на нем остались следы.

Как предприятие распорядится драгоценной находкой - пока неизвестно. Признанный до этого момента самым крупным в Хабаровском крае самородок золота весом 7,5 килограмма, обнаруженный в 2011 году в артели старателей «Восток», по словам Николая Ищука, находится в Алмазном фонде РФ в Москве.