Россияне несут ответственность за ту жизнь, которой мы живём - Виталий Манский

Кинофестиваль «Артдокфест 2018» представил последнюю картину Виталия Манского «Свидетели Путина». Фильм, входящий в программу самых престижных международных фестивалей, теперь добрался и до хельсинкского «ДокПойнта». Вместе с картиной на один день в Финляндию заехал и сам режиссер. В основу фильма «Свидетели Путина» положены уникальные архивные кадры режиссера, сохранившиеся после съёмок предвыборного фильма о Путине в 2000 году. «Главными героями фильма являются Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ, который как всегда безмолвствует».

- Съёмки велись во время первой предвыборной президентской кампании Путина. Вы понимали, к чему все идёт?

- Я понимал, что выборы предрешены. Назначение Путина в новогоднюю ночь, по сути дела, отменяло избирательную кампанию, потому что штатные выборы должны были пройти летом 2000 года. Кампанию должны были объявить где-то в феврале. К этому готовились все силы в стране, но назначение Путина спутало карты, и было понятно, что он станет президентом. Российская традиция поклонения власти и почитание власти – она предрешила исход, не говоря уже об административном ресурсе.

Тем более что всё было грамотно продумано. На контрасте с дряхлеющим Ельциным пришел молодой силовик с либеральной риторикой. По сути, я снимал уже президента страны. Он был таковым. Он вел свою псевдо-избирательную кампанию, уже будучи президентом.

- А вы понимали, что это вечный президент?

- Честно говоря, тогда я этого не видел. Но когда начал работать над фильмом «Свидетели Путина», когда стал отсматривать материалы, я сам себе удивился – тогда в 2000 году я с настойчивостью, вместо обсуждения каких-то актуальных проблем, «додалбывал» его вопросами об имперских амбициях, о сменяемости власти. Это все говорило о том, что меня очень многие вещи смущали, пугали, настораживали уже тогда.

Отматывание дорожки памяти, со всеми иллюзиями и компромиссами, помогло мне сделать эту картину актуальной. Это все мы его выбрали. Большая дискуссия в России возникла вокруг моей постановки вопроса об «ответственности всех». Я, конечно, в первую очередь заявляю о собственной ответственности за произошедшее и происходящее, но, тем не менее, призываю и каждого эту ответственность разделить.

Никто не вышел 31 декабря 1999 года с протестом. Ни один человек. Даже когда войска вводили в Прагу, восемь человек вышли на Красную Площадь. Поэтому мы все виноваты, и вина за войну в Украине на каждом человеке с российским паспортом.

Хотя, наверное, можно исключить тех, кому на тот момент не было 18 лет – они не обладали правом голоса. Как бы то ни было, в России немалое количество людей не хочет признавать себя виновным в той жизни, которой мы живем. Это у меня лично вызывает огорчение, потому что без понимания личной ответственности мы не сможем сдвинуться с места.

- Если говорить конкретно о вас, то вы считаете себя и свидетелем Путина, и тем, кто привёл Путина к власти?

- Да, конечно.

- Что же делает эту картину актуальной сейчас?

- То, что сейчас уже нет вопросов ни у кого. Ни у того, кто за Путина, ни у того, кто против. До 2008 года он находился в рамках Конституции – два срока по четыре года. Потом вроде бы даже передал власть Медведеву. После 2012 года вопросов уже нет. Поэтому здесь постановка вопроса об ответственности каждого – она для меня принципиальна.

Что бы мне ни говорили диссиденты, которые доказывают, что они держали фигу в кармане, но никто не вышел 31 декабря 1999 года с протестом. Ни один человек. Даже когда войска вводили в Прагу, восемь человек вышли на Красную Площадь. Поэтому мы все виноваты, и вина за войну в Украине на каждом человеке с российским паспортом.

- Отвечая на вопрос об имперских амбициях, Путин заверял вас, что хотел бы по окончании срока вернуться к жизни обычного гражданина. Как вы считаете, он вас обманывал?

- Нет. Он просто не знал, насколько податливо окажется российское общество. Насколько оно деморализовано, и насколько безвольно. Он не предполагал этого. И я этого не предполагал. Я не думал, что после обретения какой-то надежды на цивилизованное свободное европейское существование, Россия с такой легкостью от этого всего откажется и пойдет опять по известному пути, на котором она топталась столетия. Просто не предполагал. Я был более оптимистично настроенным по отношению к самому себе, к своему народу.

- Каким вы видите будущее России?

- Если бы у меня был оптимистичный взгляд на российское будущее, я бы оттуда не уезжал. К сожалению, я будущее России рассматриваю в рамках своей жизни, то есть примерно на 20 лет вперед, и этот срок можно легко с калькулятором подсчитать.

Путин точно останется до 2024 года. Ему будет 72 года, и после 24 лет правления он не оставит власть и не будет подвергать свою жизнь опасности. Соответственно, прибавляем еще шесть лет, а это 2030 год, и мне уже под 70… вот как-то так и вижу будущее России.

Другой вопрос, что все возможно. Как произошло крушение Советского Союза, этого, казалось бы, вечного государства? Три дня и все! Я имею ввиду август 1991 года. Поэтому я не исключаю какие-то форс-мажорные события. Хотелось бы, чтобы они не были кровавыми. Но даже если они не произойдут, а только начнут происходить, я, конечно, хотел бы немедленно оказаться в России. Я просто хочу все это видеть и в этом участвовать.

Наша справка:

Виталий Манский родился во Львове, 2 декабря 1963 года. Последние пять лет живёт в Латвии. Снял более 30 фильмов, лауреат сотни призов международных фестивалей. Последние работы: «В лучах Солнца», «Родные», «Свидетели Путина».

Служба новостей «Yle».