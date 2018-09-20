МЭР обещает, что рост платежа за ЖКУ в 2019 году не превысит 4%, но повышение произойдёт с 1 январяНаселение России опять в демографической яме
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Россия. Мир20.09.18 14:11

Серьёзной угрозой для коренных народов арктических регионов является изменение климата

Парламентарии Арктического региона призывают страны региона активнее привлекать коренные народы к процессу принятия решений. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам встречи. Конференция парламентариев Арктического региона, прошедшая 17-19 сентября в Инари, собрала около 50 парламентариев из Северных стран, Канады, России, стран-наблюдателей Арктического региона и представителей коренных народов региона.

Главными темами Конференции стали изменение климата, дигитализация и корпоративная общественная ответственность.

Председатель Саамского парламента Финляндии Тиина Санила-Айкио считает декларацию хорошим шагом вперед.

– Я довольна тем, что в декларации во многих статьях упоминаются коренные народы и подчеркивается значение сотрудничества. Особенно я довольна тем, что в ней упоминается Декларация ООН о правах коренных народов.

Председатель делегации Финляндии в Арктическом совете, депутат парламента Катри Кулмуни (Центр), со своей стороны, надеется, что декларация приведет к конкретным действиям.

– Надеюсь, что каждое государство выполнит рекомендации. Парламентарии арктических регионов и организации коренных народов, конечно, будут следить за выполнением целей, – отмечает Кулмуни.

Председатель финской делегации Катри Кулмуни подчеркнула значение сотрудничества в борьбе с последствиями изменения климата. «В Арктических регионах уже наблюдаются признаки последствий изменения климата. Мы не справимся одни с гигантскими проблемами», – отметила Кулмуни.

Министр иностранных дел Тимо Сойни (Синие) на открытии конференции предупредил, что то, что происходит в арктических регионах, отражается на всём мире.

– Важно во всём мире сократить использование чёрного угля. Это не поможет, если только мы здесь на Севере сделаем так, надо действовать на глобальном уровне, – заявил Сойни.

Представители коренных народов выразили озабоченность по поводу последствий добычи природных ресурсов для промыслов коренных народов.

Председатель Саамского парламента Финляндии Тиина Санила-Айкио отметила, что крупнейшей угрозой для коренных народов арктических регионов является изменение климата. 

– Арктический регион – это наш дом, наше самосознание и наша страна, – подчеркнула Санила-Айкио.

Участники конференции в обнародованной на конференции резолюции выразили надежду на проведение саммита по вопросам устойчивого развития в Арктическом регионе.

– Мы в делегации Финляндии, конечно, надеемся на то, что саммит будет организован ещё до конца председательства Финляндии и именно здесь в Финляндии. Но самое главное – это обсудить вопросы арктического региона на самом высоком уровне, – сказала Катри Кулмуни, пишет служба новостей «Yle».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Иван
20.09.18 13:59
Красные д****ы! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Комсомольское собрание состоится в музее
Николай Васильевич
20.09.18 13:56
Теперь понятно, почему пересчет пенсий перенесли с февраля на января - дали деньжат и тут же забрали. Это по-нашему!!!
Комментарий к новости:МЭР обещает, что рост платежа за ЖКУ в 2019 году не превысит 4%, но повышение произойдёт с 1 января
ФунтиК
20.09.18 11:15
... и превращаемся все в кроликов, которых забьют на мясо!!!
Комментарий к новости:Цены снижаются - налегаем на морковь, репчатый лук и яблоки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЦены снижаются - налегаем на морковь, репчатый лук и яблоки-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 54 копейки, евро - на 61 копейку-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 сентября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыЗаконопроект о штрафах за отказ в приёме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста принят Госдумой в основном чтении
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 405 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика