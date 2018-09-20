Серьёзной угрозой для коренных народов арктических регионов является изменение климата

Парламентарии Арктического региона призывают страны региона активнее привлекать коренные народы к процессу принятия решений. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам встречи. Конференция парламентариев Арктического региона, прошедшая 17-19 сентября в Инари, собрала около 50 парламентариев из Северных стран, Канады, России, стран-наблюдателей Арктического региона и представителей коренных народов региона.

Главными темами Конференции стали изменение климата, дигитализация и корпоративная общественная ответственность.

Председатель Саамского парламента Финляндии Тиина Санила-Айкио считает декларацию хорошим шагом вперед.

– Я довольна тем, что в декларации во многих статьях упоминаются коренные народы и подчеркивается значение сотрудничества. Особенно я довольна тем, что в ней упоминается Декларация ООН о правах коренных народов.

Председатель делегации Финляндии в Арктическом совете, депутат парламента Катри Кулмуни (Центр), со своей стороны, надеется, что декларация приведет к конкретным действиям.

– Надеюсь, что каждое государство выполнит рекомендации. Парламентарии арктических регионов и организации коренных народов, конечно, будут следить за выполнением целей, – отмечает Кулмуни.

Председатель финской делегации Катри Кулмуни подчеркнула значение сотрудничества в борьбе с последствиями изменения климата. «В Арктических регионах уже наблюдаются признаки последствий изменения климата. Мы не справимся одни с гигантскими проблемами», – отметила Кулмуни.

Министр иностранных дел Тимо Сойни (Синие) на открытии конференции предупредил, что то, что происходит в арктических регионах, отражается на всём мире.

– Важно во всём мире сократить использование чёрного угля. Это не поможет, если только мы здесь на Севере сделаем так, надо действовать на глобальном уровне, – заявил Сойни.

Представители коренных народов выразили озабоченность по поводу последствий добычи природных ресурсов для промыслов коренных народов.

Председатель Саамского парламента Финляндии Тиина Санила-Айкио отметила, что крупнейшей угрозой для коренных народов арктических регионов является изменение климата.

– Арктический регион – это наш дом, наше самосознание и наша страна, – подчеркнула Санила-Айкио.

Участники конференции в обнародованной на конференции резолюции выразили надежду на проведение саммита по вопросам устойчивого развития в Арктическом регионе.

– Мы в делегации Финляндии, конечно, надеемся на то, что саммит будет организован ещё до конца председательства Финляндии и именно здесь в Финляндии. Но самое главное – это обсудить вопросы арктического региона на самом высоком уровне, – сказала Катри Кулмуни, пишет служба новостей «Yle».