Россия. Мир07.04.18 18:35
Сигнал сирены норвежцы приняли за начало войны с Россией
В норвежском городе Вадсё, который находится рядом с российской границей, сработал сигнал сирены. Его встревоженные жители посчитали, что началось наступление войск со стороны России. Об этом сообщает издание «NRK».
Сигнал раздался в 23.50 5 апреля по местному времени, при этом неизвестно, почему сирена сработала.
По словам директора местной полиции Ян-Олава Шёлберга, некоторые из местных жителей посчитали, что началась война. Соответствующие телефонные обращения поступали в полицию несколько раз.
Напомним, что похожий случай произошёл в январе в американском штате Гавайи. Тогда местные жители получили предупреждение о ракетной угрозе. В тексте было указано, что происходящее не является учениями.
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Последние комментарии
Ваня
06.04.18 19:21
Иван, разверните свою мысль
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петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
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