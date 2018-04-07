Сигнал сирены норвежцы приняли за начало войны с Россией

В норвежском городе Вадсё, который находится рядом с российской границей, сработал сигнал сирены. Его встревоженные жители посчитали, что началось наступление войск со стороны России. Об этом сообщает издание «NRK».

Сигнал раздался в 23.50 5 апреля по местному времени, при этом неизвестно, почему сирена сработала.

По словам директора местной полиции Ян-Олава Шёлберга, некоторые из местных жителей посчитали, что началась война. Соответствующие телефонные обращения поступали в полицию несколько раз.

Напомним, что похожий случай произошёл в январе в американском штате Гавайи. Тогда местные жители получили предупреждение о ракетной угрозе. В тексте было указано, что происходящее не является учениями.