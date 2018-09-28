Россия. Мир28.09.18 08:50
Сотрудники пищевой промышленности Финляндии планируют провести забастовку
Цель акции – выразить протест против подготавливаемого правительством законопроекта, который облегчит увольнение работников.
Более 4500 тысяч работников пищевой промышленности по всей Финляндии на следующей неделе выйдут на забастовку. Согласно профсоюзу отрасли «SEL», целью забастовки является протест против подготавливаемого в парламенте нового закона, который облегчит в будущем увольнение временных и почасовых работников.
Забастовка должна начаться в среду , 3 октября, в ней примут участие работники более чем 15 пищевых предприятий. Среди них такие крупные производители, как «Atria», «Hartwall», «Fazer» и «Saarioinen», пишет служба новостей «Yle».
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