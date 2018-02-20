Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час

Средняя почасовая оплата в Финляндии в позапрошлом году составляла 17 евро, следует из отчёта Центра статистики. Среднее значение в данном случае – это медиана. За основу взяты брутто-зарплаты с возможными надбавками, без учёта отпускных, поделенные на число отработанных часов. Почасовая зарплата держится на уровне 17 евро уже на протяжении нескольких лет. В рублях по курсу на 19 февраля это равняется 1190 рублей!

Данные Центра статистики показывают, что средняя почасовая оплата в регионе Уусимаа в 2016 году была на пару евро выше, чем в остальных регионах страны.

Статистическая информация о структуре заработной платы свидетельствует, что медиана зарплат в регионе Уусимаа на пару евро выше, чем в остальных регионах страны. Разница объясняется тем, что в Уусимаа сконцентрировано больше высокооплачиваемых экспертов и руководителей, чем в остальной Финляндии.

Наибольшим заработком могут похвастаться врачи муниципального сектора, а также высокопоставленные чиновники и главы организаций, пишет служба новостей «Yle».