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Россия. Мир30.09.18 08:35

США и Великобритания выходят на глобальную борьбу с Россией на нефтерынке

США допускают возможность морской блокады России, чтобы ограничить роль РФ на рынке энергоносителей. Об этом заявил министр внутренних дел США Райан Зинке, пишет интернет-издание «Washington Examiner».

По его словам, Соединенные Штаты могут с помощью своего военно-морского флота гарантировать, что морские пути будут свободны, а при необходимости заблокировать их, чтобы нефть и газ России не поступали на мировой рынок, сообщает ТАСС.

По мнению Зинке, российская экономика зависит от импорта энергоресурсов, поэтому Россия ведет активную политику на Ближнем Востоке. «Они хотят распределять потоки поставок энергоносителей так же, как делают это в Восточной Европе», - заявил министр.

Зинке отметил, что США рассматривают возможность экономического воздействия на Иран и Россию, чтобы вытеснять эти страны с энергетического рынка. Министр убежден, что Вашингтон может это сделать, поскольку «США - крупнейший поставщик нефти и газа», - цитирует «Washington Examiner».

А в это время Великобритания планирует разместить в Норвегии 800 своих морских пехотинцев и спецназовцев. Это произойдёт в 2019 году. Британские военные будут находиться в Арктике вместе с морской пехотой США и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими.

Об этом в интервью газете «The Sunday Telegraph» рассказал министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, пишет  ТАСС. По его словам, согласно разработанной британским правительством оборонной стратегии в Арктике, военные Великобритании будут на ротационной основе присутствовать на севере Норвегии в течение следующих десяти лет. В их распоряжении будут бронемашины «Викинг».

По мнению Уильямсона, Великобритания должна демонстрировать своё присутствие в этом регионе и защищать свои интересы в ситуации, когда Россия открывает базы советской эпохи, а её подводные лодки всё активнее ходят в водах Арктики. Новая арктическая стратегия предусматривает также присутствие британских субмарин под шельфовыми ледниками и наблюдение за российскими подлодками при помощи авиации.

Как утверждает «The Sunday Telegraph», арктическая оборонная стратегия Лондона является ответом на беспокойство в отношении вероятного повышения активности России в арктическом регионе, а также на глобальную борьбу за запасы нефти в этой части планеты.

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