Старший инспектор Теему Хокканен, новый сетевой полицейский Финляндии, займётся фейковыми новостями и риторикой ненависти

Хельсинкская полиция закрепляет своё присутствие в Интернете и распространяет деятельность в нерабочее время почти на всю страну. Новым сетевым полицейским назначен старший инспектор Теему Хокканен.

По его словам, работа сетевого полицейского заключается примерно в том же, что и работа обычного полицейского, то есть в поддержании правопорядка, но в данном случае сферой деятельности полицейского является не реальный мир, а Интернет.

Сетевой полицейский разоблачает фейковые новости и слухи, а также даёт советы пользователям, как следует реагировать на издевательства и риторику ненависти.

Часто полицейские необходимы для того, чтобы успокоить разгоревшуюся из-за какого-то события дискуссию в социальных медиа.

Хельсинкская полиция в настоящее время присутствует в «Твиттере», «Фейсбуке», «Инстаграме» и «Снапчате», а 3 ноября откроется аккаунт полиции в Ватсапе, сообщает служба новостей «Yle».