Судно НАТО впервые прошло Северным морским путем

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник близкий к администрации СМП, судно тылового обеспечения ВМС Франции «Рона» впервые проследовало Северным морским путем.

При следовании от норвежского порта Тромсе до Алеутских островов близ Аляски французское судно «вели» средства радиотехнической разведки Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности в Российской Арктике.

Поскольку «Рона» не имеет ледовой защиты, поход был достаточно рискованным, российские средства спасения были готовы прийти на помощь французским морякам в случае необходимости.

Известно, что Франция не имеет территорий в Арктике, однако является одной из стран - наблюдательниц при Арктическом совете.