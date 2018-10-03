Россия. Мир03.10.18 08:40
Судно НАТО впервые прошло Северным морским путем
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник близкий к администрации СМП, судно тылового обеспечения ВМС Франции «Рона» впервые проследовало Северным морским путем.
При следовании от норвежского порта Тромсе до Алеутских островов близ Аляски французское судно «вели» средства радиотехнической разведки Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности в Российской Арктике.
Поскольку «Рона» не имеет ледовой защиты, поход был достаточно рискованным, российские средства спасения были готовы прийти на помощь французским морякам в случае необходимости.
Известно, что Франция не имеет территорий в Арктике, однако является одной из стран - наблюдательниц при Арктическом совете.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Александр
03.10.18 04:31
Как трогательно, сейчас расплачусь. Давление у них поднялось. Коль работают на вора, пусть не удивляются, что поссать не отпускают. Кто тут дилетанты - следствие покажет. Когда Тугушева арестовали по
Олег
02.10.18 20:15
Так уже китайцы строят. Обратите внимание на вакансии. Требуются переводчики с китайского. Ссылочка для убедительности https://murmansk.jobfilter.ru/компания/новатэк
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Андрей
02.10.18 19:03
Бардак в кардиохирургии!!! Поступил по приглашению 27 сентября 2018г. на обследование (каранография) после обширного инфаркта, сегодня 2 октября, шесть дней ожидания впустую, четыре дня голодания в ож
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:00«Ревность по-русски». Документальный фильм (16+)15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:05«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечен рост цен на топливо и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро подрос почти на 51 копейку, доллара - на 20 копеек-PRO ЭнергетикуВыработка Кольской АЭС в сентябре выросла более чем на 60 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-Нам интересно Ваше мнение21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 274 человека