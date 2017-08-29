Трамп и Ниинистё хотят вместе одержать победу над плохой идеологией

Президент Саули Ниинистё и президент США Дональд Трамп провели пресс-конференцию по окончанию переговоров в Белом доме.

Трамп выразил солидарность Финляндии в связи с нападением в Турку.

– Мы хотим вместе одержать победу над плохой идеологией, – заявил Трамп. Он также поблагодарил Финляндию за оказанную поддержку коалиции в Афганистане. Кроме того, президент США заявил, что Финляндия является ведущей страной в вопросах кибербезопасности.

Дональд Трамп поздравил Финляндию со столетием независимости. «Я хочу поздравить Финляндию со столетием независимости. 100 лет – фантастика!».

Трамп сообщил, что США выделит полмиллиона долларов на программу стипендий «Fulbright», которая направлена на развитие сотрудничества между Финляндией и США в образовательной и научной сферах.

Президент Финляндии сообщил, что обсудил с Трампом трансатлантическое сотрудничество и другие актуальные вопросы.

– Присутствие США и НАТО в регионе Балтийского моря важно, – заявил Ниинистё. По его словам, сотрудничество между Финляндией и США затрагивает разные сферы: от вопросов безопасности и обороны до торговли.

– Мы должны снизить выбросы чёрной сажи. США планирует уменьшить их наполовину. Многие загрязняющие заводы расположены в России, – сказал Ниинистё.

На пресс-конференции Ниинистё поднял вопросы политики безопасности. По его словам, Финляндия предпринимает шаги, направленные на снижение рисков и, в частности, на улучшение авиационной безопасности.

На вопрос журналиста «Yle» Паулы Вилен, предоставляет ли Россия угрозу безопасности, президент Трамп ответил, что угрозы есть везде.

– К сожалению, я вижу угрозу во многих странах. Для меня та часть света важна и у нас хорошие отношения с Финляндией. Мы настроены защищать этот регион, и у нас там много хороших друзей, – ответил Трамп, указывая на регион Балтийского моря.

Арктика имеет большую стратегическую важность для Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё по итогам переговоров в Белом доме, передает ТАСС.

- Арктический регион имеет стратегическую и экономическую важность для обеих наших стран, - сказал он. В связи с этим Трамп напомнил, что к Финляндии несколько месяцев назад перешло ротационное двухлетнее председательство в Арктическом совете (АС). Членами АС являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.