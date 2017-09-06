В Финляндии богатые мужчины в среднем живут на 10 лет дольше, чем бедные

Неравенство в здоровье между бедными и богатыми финнами увеличилось, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития «THL». К примеру, разница в показателях продолжительности жизни между богатыми и бедными мужчинами составляет в среднем более 10 лет в пользу первых. Среди женщин разрыв меньше и составляет пять лет.

Согласно «THL», неравенство в здоровье между людьми с разными доходами обусловлено не только уровнем образования, но и ситуацией в семье в период раннего детства человека.

В значительной степени разница в показателях продолжительности жизни обусловлена смертями от алкоголя. Бедные и богатые употребляют примерно одинаковое количество алкоголя, однако, питьевые привычки у них разные, пишет служба новостей «Yle».