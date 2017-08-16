В Финляндии первоклассники впервые получат в подарок от столичных библиотек книгу на русском языке

Традиция библиотек «Helmet» дарить подарки к новому учебному году существует в столичном регионе Финляндии уже несколько лет. Раньше книжки-подарки существовали только на финском и шведском языках, но в этом году русскоязычная библиотека «Helmet» подарит русскоязычным детям книгу «Почти отличники», в которой собраны небольшие рассказы на школьные темы от классиков детской литературы.

Как сообщают сотрудники библиотек, весёлые истории Веры Чаплиной, Виктора Драгунского, Валентина Постникова и Марка Тарловского с иллюстрациями Юрия Сперанского легко читаются как вместе с родителями, так и самостоятельно. Таким образом, библиотеки хотят привлечь интерес детей к чтению с самых первых дней учебного года.

Кампания проходит при сотрудничестве со школами и учителями русского языка столичного региона. Открытки-приглашения в библиотеку первоклассники получат в школе в самом начале учебного года. В обмен на приглашение можно будет получить книжный подарок в одной из библиотек «Helmet», сообщает служба новостей «Yle».