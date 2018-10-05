В Финляндии призывают к ограничению права бастовать по политическим причинам

Центральный союз деловой жизни Финляндии требует ограничить право на проведение политических забастовок. Возмущение союза, в частности, вызвали прошедшие позавчера забастовки, целью которых было выразить протест против готовящегося в правительстве закона, должного облегчить увольнение сотрудников в небольших компаниях.

По мнению союза, оплачивать политические забастовки вынуждены ни в чем не повинные предприятия. Главы входящих в Центральное объединения профсоюзов Финляндии «SAK» рабочих организаций сегодня соберутся, чтобы обсудить дальнейшие действия в сложившейся спорной ситуации.

Председатель Центрального союза деловой жизни Юри Хякямиес предлагает ограничить политические акции протеста, сделать их кратковременными и вынести за пределы рабочего времени.

- Я подчеркиваю, что мы будем призывать к ограничению прав на политические забастовки, как уже было сделано в Норвегии, Дании и Швеции. Поскольку в силе коллективные трудовые договора, компании вынуждены оплачивать эти акции протеста из своего кармана, чтобы в будущем этого не происходило, законодательство нужно пересмотреть и ограничить право бастовать по политическим причинам, - заявил Хякямиес, пишет служба новостей «Yle».