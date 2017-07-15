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Россия. Мир15.07.17 17:12

В Финляндии ввели запрет на въезд в страну «зелёных человечков»

Президент Финляндии Саули Ниинистё закрепил своей подписью изменения в законах о территориальном наблюдении и в уголовном законодательстве. Изменения касаются военных без знаков различия и вступили в силу сегодня.

Благодаря нововведениям, финские власти смогут действовать более эффективно в тех случаях, когда безопасности в стране угрожает группа военных без опознавательных знаков.

Согласно закону, под группой военных без знаков различия подразумеваются военные, которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства. Эти военные организованы, оснащены или вооружены.

Закон предусматривает для таких групп абсолютный запрет на въезд в страну и пребывание в стране. Нарушение запрета будет наказываться в соответствии с Уголовным кодексом.

Таких военных называют «зелёными человечками». Термин отсылает к зелёной форме в российской армии. Одетые в зелёную форму военные без опознавательных знаков использовались на Украине, а также во время аннексии Крыма.

В Министерстве обороны Суоми целью изменений называют обеспечение территориальной неприкосновенности Финляндии, а также обновление законодательства для того, чтобы оно лучше соответствовало изменившейся ситуации в мире и давало возможность реагировать на новые угрозы, пишет служба новостей «Yle».

 

Комментарии

№ 115.07.17 19:09 - СооседНаши соседи опять показали запоздалую реакцию, если они так среагировали на события в Крыму. И опять же, если у них один Брейвик смог убить почти шесть десятков людей, то страх жителей Суоми оправдан. Но, как я думаю, они пострадают не от зелёных человечков, а от лесных братьев.
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