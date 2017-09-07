В Хельсинки открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам - Россия - одна из главных стран, за которыми центр будет наблюдать

6 сентября в столичном районе Сёрняйнен был открыт Европейский центр по противодействию гибридным угрозам.

Под гибридными угрозами подразумевают, в числе прочего, распространение ложной информации, атаки против информационных систем, а также другие виды атак с помощью современных технологий. Это - враждебные действия, нацеленные на дестабилизацию государства без формального объявления войны.

Сейчас в деятельности центра участвует 12 стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Возможно, что в будущем к центру присоединятся и другие страны.

Как ранее заявили представители центра, его целью не является прямое отражение атак, а исследовательская работа. Центр будет также организовывать совместные учения и улучшать способы обмены информацией.

На данный момент в Хельсинки работает семь исследователей и других сотрудников. Остальные страны должны в ближайшем будущем отправить в финскую столицу своих сотрудников. Центр по гибридным угрозам также тесно сотрудничает с Евросоюзом и НАТО.

Гибридную опасность представляют не только разные государства, но и, к примеру, террористические и преступные организации. Однако на семинаре, организованном в честь открытия центра, заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен упомянул только одно государство.

- Россия – одна из главных стран, за которой мы наблюдаем. В качестве примеров можно привести аннексию Крыма, происшествия в Восточной Украине и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных деятелей, но не единственным, - заявил Фретаг, пишет служба новостей «Yle».

Фото Vesa Moilanen / Lehtikuva: европейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг и заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен на семинаре «Hybrid Challenge 2017» в Хельсинки 6 сентября.